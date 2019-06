Tartaruga Caretta caretta depone uova a Stromboli | sito protetto da recinto costruito

Ritorno alla libertà per la Tartaruga Eleonora : la caretta caretta riabilitata dall’acquario di Livorno : Domani, martedì 11 giugno, è il giorno designato per la liberazione della tartaruga caretta caretta Eleonora, riabilitata presso il Centro recupero dell’Acquario di Livorno, uno dei quattro centri toscani, facenti parte della rete dell’Osservatorio Toscano per la biodiversità. La liberazione avverrà nell’ambito di un evento che inizia alle 10 presso l’Auditorium dell’Acquario di Livorno durante il quale verranno ...