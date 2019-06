Svizzera | migranti rimandati in Italia | Incatenati | picchiati e minacciati di non

"Spogliati - legati - incappucciati". Così la Svizzera ci rispedisce migranti : Chiara Sarra La denuncia di una coppia di migranti "dublinanti": "Ci hanno trattati come bestie, volevano toglierci pure la nostra bambina" Spogliati, legati e incappucciati prima di essere rispediti in Italia. La denuncia arriva da una coppia di migranti - lui del Camerun, lei della Costa d'Avorio - che sono stati cacciati dalla Svizzera insieme alla loro bimba. I due - racconta Repubblica - erano arrivati in Italia a bordo di una ...