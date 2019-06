Superbike | Risultato Gara-1 GP Misano 2019 | Rea mantiene i nervi saldi e torna al

Superbike - GP Misano 2019 : risultato superpole. Rea è velocissimo - Bautista chiude quinto e Melandri è solo 13° : Il nord-irilandese Jonathan Rea (Kawasaki) conferma i favori del pronostico ed ottiene la pole position del GP di Misano, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il centauro britannico si è confermato il migliore, pennellando ogni curva del circuito nostrano e rafforzando la convinzione che batterlo qui sarà complicato. La ZX-10RR, infatti, pare sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di ...

Superbike - Risultato FP2 GP Misano 2019 : Van der Mark batte tutti ma cade sul finale. Rea e Bautista inseguono da vicino : Le seconde prove libere del GP di Misano 2019 sembravano aver sorriso a Michael Van der Mark, assoluto protagonista dei giri finali dove in scia a Jonathan Rea è riuscito a mettere a segno un grande 1’36.021 (otto millesimi meglio del tempo fatto registrare nella mattinata dal pilota della Kawasaki), ma proprio nell’ultimo tentativo cronometrato, a prove di fatto terminate, il centauro della Yamaha è stato protagonista di una bruttissima ...

Superbike - Risultato FP1 GP Riviera di Rimini 2019 : Rea vola - Bautista è terzo e Melandri chiude settimo : Si diceva alla vigilia che il circuito di Misano sarebbe stato adatto alla Kawasaki e il quattro volte iridato Jonathan Rea lo ha subito ribadito nel corso delle prove libere 1 del GP della Riviera di Rimini, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il nord-irlandese, in sella alla ZX-10RR, ha messo in mostra un grande passo, realizzando il best time di 1’36″029. Lui, che l’anno ...

Superbike - Risultato Superpole GP Spagna 2019 : Jonathan Rea piazza il nuovo record davanti a Bautista e Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non vuole mollare di un centimetro e centra la Superpole del Gran Premio di Spagna 2019 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera il campione del mondo in carica ribadisce la sua intenzione di vendere cara la pelle nei confronti di Alvaro Bautista (Ducati) e stampa il nuovo record della pista in 1:38.274 distanziando proprio il padrone di casa per 36 millesimi al termine di una sfida avvincente. In terza ...

Superbike - Risultato FP2 GP Spagna 2019 : Alvaro Bautista si prende la scena davanti a van der Mark ed a Rea. Melandri è sesto - indietro Davies : E’ lo spagnolo Alvaro Bautista il migliore delle prove libere 2 del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) il ducatista ha messo in mostra un gran passo, stampando il crono notevole di 1’39″428 e facendo una grande differenza nel t-4, dove la guida aggressiva di Alvaro è stata un gran bel vedere. Alle sue spalle segue un sempre convincente Michael van der Mark ...

Superbike - Risultato FP1 GP Spagna 2019 : Michael van der Mark sorprende Lowes e Bautista - quarto Melandri su Rea : Michael van der Mark (Yamaha) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera, baciato da un pallido sole e temperature gradevoli attorno ai 20 gradi, l’olandese è stato in grado di piazzare il miglior tempo proprio in extremis, sfruttando la gomma nuova. 1:39.654 per l’alfiere del team Pata Yamaha che, nell’ultimo tentativo non è stato in ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato superpole race. Rea firma la seconda vittoria a Imola - Bautista terzo : Jonathan Rea ha vinto la superpole race del GP d’Italia 2019, quinta tappa del Mondiale Superbike che si sta svolgendo a Imola. Il nordirlandese è risultato impeccabile sul tracciato emiliano e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato guadagnando cinque punti su Alvaro Bautista, oggi terzo, che però conserva 43 lunghezze di margine in classifica generale rimanendo il grande favorito per il titolo iridato. Il ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato prove libere 2. Jonathan Rea si conferma leader - Davies vicino - Bautista 4° non brillante : E’ sempre Jonathan Rea il protagonista del primo giorno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Imola il campione del mondo in carica ha letteralmente pennellato ogni curva, facendo una grande differenza nell’ultimo settore, dove la sua guida, associata alla stabilità della ZX-10RR, ha fatto una grande differenza. L’1’46″374 è la dimostrazione e per il nordirlandese la ...