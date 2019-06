Superbike | GP Misano 2019 | risultato superpole Rea è velocissimo | Bautista chiude quinto

Superbike - GP Misano 2019 : fratture al braccio e a due costole per Michael van der Mark. L’olandese rischia di saltare due round : Non arrivano buone notizie per l’olandese della Yamaha Michael van der Mark. Il centauro oranje, impegnato nel weekend del GP di Misano (settimo round del Mondiale 2019 di Superbike), si è reso protagonista di una brutta caduta ieri nel corso delle prove libere 2 che gli ha procurato una frattura al radio del braccio destro e anche a due costole. L’alfiere della scuderia di Iwata è stato dunque ricoverato ieri presso l’ospedale ...

Superbike oggi - GP Misano 2019 : orari Superpole e gara-1 - canali tv - streaming e programma : Dopo la prima giornata disputata ieri, e dedicata alle prove libere, si entra nel vivo ufficialmente del Gran Premio di Italia 2019 della Superbike. Sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, infatti, è tempo di Superpole e gara-1 in un sabato quanto mai infuocato. Alvaro Bautista farà di tutto per rifarsi dopo la caduta di gara-2 nel GP di Spagna e dovrà vedersela dagli attacchi di Jonathan Rea e delle Yamaha. Chi la spunterà? Il sabato ...

Michael Van der Mark ricoverato in ospedale dopo la spaventosa Caduta di oggi nelle seconde prove libere del Gp di Misano Giornata di prove libere oggi sul circuito di Misano Adriatico per il nuovo weekend di gara di Superbike. A lasciare a bocca aperta oggi è stata la terribile Caduta di Michael Van der Mark: uno spaventoso highside durante le seconde prove libere, che ha scaraventato il pilota Yamaha via dalla sua moto.

Superbike – Terminata la prima giornata di prive a Misano : Bautista terzo - più lontano Davies : Álvaro Bautista e Chaz Davies del team Aruba.it Racing – Ducati al terzo e all’ottavo posto rispettivamente dopo il primo giorno di prove libere sul Misano World Circuit giornata di gran caldo oggi al Misano World Circuit, dove si sta svolgendo il settimo round del Campionato Mondiale Superbike, e dove i due piloti del team Aruba.it Racing – Ducati, Álvaro Bautista e Chaz Davies, hanno ottenuto il terzo e l’ottavo posto dopo le ...

Il pilota della Yamaha perde il controllo della sua moto sul finale delle FP2 e finisce violentemente a terra, venendo trasportato poi al centro medico Bruttissima Caduta per Michael van der Mark sul finire della seconda sessione di prove libere del Gp di Misano di Superbike, chiusa peraltro davanti a Bautista e Cortese. Il pilota della Yamaha perde il controllo della sua moto all'uscita dell'ultima curva, volando in aria

Superbike - Risultato FP2 GP Misano 2019 : Van der Mark batte tutti ma cade sul finale. Rea e Bautista inseguono da vicino : Le seconde prove libere del GP di Misano 2019 sembravano aver sorriso a Michael Van der Mark, assoluto protagonista dei giri finali dove in scia a Jonathan Rea è riuscito a mettere a segno un grande 1’36.021 (otto millesimi meglio del tempo fatto registrare nella mattinata dal pilota della Kawasaki), ma proprio nell’ultimo tentativo cronometrato, a prove di fatto terminate, il centauro della Yamaha è stato protagonista di una bruttissima ...

Superbike - GP Misano 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere di oggi : Il Mondiale Superbike 2019 fa tappa a Misano Adriatico, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia. Si inizia con la prima giornata dedicata alle prove libere 1 e 2 che faranno da antipasto alla superpole di domani (e gara-1) prima della superpole race e gara-2 di domenica. Si riproporrà il duello tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Lo spagnolo, dopo la caduta in gara-2 di Jerez de la ...

Superbike in tv - GP Riviera di Rimini 2019 : orari del fine settimana a Misano - canali tv e streaming : E’ tempo di settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, la categoria delle derivate di serie vorrà offrire un grande spettacolo ai tanti tifosi attesi in circuito. La pista è una delle più complicate in calendario e per i piloti non sarà affatto semplice affrontare le sue difficoltà. Ai nastri di partenza di questo appuntamento troviamo il ducatista Alvaro Bautista in ...

Superbike – Tutto pronto per il weekend di gara di Misano : le sensazioni dei ducatisti : Il team Aruba.it Racing – Ducati si prepara per il giro di boa del campionato e la seconda gara di casa – il Riviera di Rimini Round – che si svolgerà questo weekend sul Misano World Circuit Dopo il weekend di Jerez, che ha visto due vittorie e una caduta di Álvaro Bautista davanti al pubblico di casa, oltre a qualche difficoltà inaspettate per il compagno di squadra Chaz Davies, il team Aruba.it Racing Ducati arriva a ...