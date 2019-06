«Summertime» | ecco il «Tre metri sopra il cielo» di Netflix

vanityfair

(Di sabato 22 giugno 2019): la risposta dia Treil: la risposta dia TreilIl titolo è diverso. Non più Treil, ma: fresco, moderno, internazionale. La nuova versione del romanzo di Federico Moccia prodotta da Cattleya parte da qui: dall’attrazione di due giovani adolescenti che arrivano da mondi diversi. Ale, ossia Step, ex campione di moto deciso a riprendere in mano la sua vita, e Summer, ossia Babi, che rifiuta di omologarsi alle compagne e sogna di volare lontano. https://twitter.com/IT/status/1142013759805898752 A differenza del libro e del film del 2004 diretto da Luca Lucini, successo commerciale che ha reso Riccardo Scamarcio un sex symbol fra le giovanissime, la storia è ambientata non fra i banchi di scuola, ma fra gli ombrelloni di un’estate rovente sulla costa adriatica: le ...

