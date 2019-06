Su Palenzona mafioso solo fango E niente scuse

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Nicola Porro In tempi di accuse tra magistrati, di arresti di politici dal grillino De Vito ancora inspiegabilmente in galera al forzista Tatarella, di indagini che compromettono carriere governative come quella di Siri o di partito come quella di Lotti, conviene ricordare cosa scrivemmo il 28 ottobre di quattro anni fa, proprio su questo giornale. E come sia difficile mantenere un minimo di garantismo, mentre tutti intorno a te, soprattutto i giornali, suonano la grancassa dell'accusa. «La direzione antimafia di Firenze sta indagando per associazione a delinquere con l'aggravante del favoreggiamento alla mafia, il numero due di Unicredit, Fabrizio. Grancassa sui media, migliaia di pagine di intercettazioni e altro finite sui giornali, consigli di amministrazione convocati d'urgenza e perquisizioni a tappeto. Per gli inquirentisi sarebbe adoperato per ...