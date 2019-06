Straordinaria scoperta a Betlemme | trovata una nuova fonte battesimale bizantina nascosta

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Una, di probabile originee poi traslata in epoca crociata, è stata rinvenuta durante i lavori di restauro della Chiesa della Natività a, in Cisgiordania. Ad annunciare laè stato Ziad al-Bandak, capo del Comitato presidenziale palestinese. Per una migliore e più precisa datazione del reperto stanno arrivando sul luogo diversi esperti italiani. “Durante i lavori di recupero nella parte sud della Chiesa è stata– ha spiegato Bandak – un’altracircolarein quella esistente ottagonale che è fatta di pietra simile a quelle delle colonne“. L'articolounain quella esistente Meteo Web.

