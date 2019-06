Stranger Things 3 | lo spoiler sulla morte di Dustin forse è uno scherzo di Gaten Matarazzo

Stranger Things : i misteri rimasti in sospeso da risolvere nella terza stagione : Il debutto della seconda stagione di Stranger Things risale a più di un anno e mezzo fa, periodo durante il quale svariate teorie si sono avvicendate circa alcuni dei misteri più complessi riguardanti la cittadina di Hawkins. La serie di Netflix torna sulla piattaforma il 4 luglio con gli episodi della terza stagione; la seconda annata dello show ambientato a metà degli anni ’80 e infarcito di citazioni popolarculturali di quel decennio si ...

Stranger Things : tutti i libri da leggere in attesa della terza stagione della serie tv : Per tutti gli appassionati della serie tv "Stranger Things" che attendono con ansia l'uscita della terza stagione una buona notizia: potranno ripercorrere i momenti salienti della storia del "sottosopra" leggendo i vari libri che prendono spunto dalla serie Netflix. Il 20 giugno è uscita in Italia anche la prima graphic novel ufficiale, che racconta la scomparsa di Will Byers attraverso i disegni inediti di Stefano Martino.

5 curiosità sul trailer di Stranger Things della nuova stagione : In attesa dell'uscita della terza stagione di Stranger Things, è stato pubblicato il trailer finale della nuova serie che preannuncia una nuova avventura per i giovani protagonisti. La terza stagione di Stranger Things sarà disponibile dal 4 luglio su Netflix. Vediamo insieme quali sono le novità e le curiosità sulla nuova stagione.

Stranger Things 3 - il trailer mostra Billy posseduto dal Mind Flayer e un'enorme creatura : Il 4 luglio è sempre più vicino e soltanto un paio di settimane separano il pubblico dalla terza inedita stagione di Stranger Things. I nuovi episodi della serie saranno otto e verranno, come sempre, pubblicati da Netflix. Lo show creato dai fratelli Duffer è iniziato nell'estate del 2016 con una prima stagione che ha riscosso successo in tutto in tutto il mondo. La seconda stagione, composta da nove episodi, è stata diffusa nell'autunno 2017 e ...

Stranger Things 3 - ci siamo quasi : ecco il trailer esteso finale - anticipazioni : Ci siamo quasi: il 4 luglio 2019 la terza stagione di Stranger Things (le cui riprese sono terminate lo scorso autunno) diventa finalmente disponibile su Netflix. Per stimolare ulteriormente la curiosità di tutti, il colosso americano ha rilasciato venerdì 21 giugno il trailer esteso e definitivo – che rimpiazza il primo teaser – di questa nuova tornata di episodi e scopriamo dalle immagini che il Mind Flayer non è stato ricacciato ...

Il nuovo trailer di Stranger Things 3 tra citazioni e teorie confermate : svelato uno dei villain della nuova stagione? : La bomba è esplosa e, a pochi giorni dal debutto di Stranger Things 3, Netflix ha pensato bene di rilasciare il nuovo trailer tra teorie confermate e citazioni che, sicuramente, faranno impazzire i fan del genere. Adulti e adolescenti di Hawkins sono pronti a combattere ancora ma questa volta il mostro potrebbe essere qualcuno di molto vicino a loro e questo rende ancora tutto più difficile rispetto al passato. Il finale della seconda ...

David Harbour - l’Hopper di Stranger Things - protagonista di uno speciale mockumentary di Netflix : L'attore David Harbour, noto al grande pubblico soprattutto per il film Hellboy e il ruolo di Hoppper in Stranger Things, ha appena annunciato che sarà il protagonista di uno speciale di Netflix in stile commedia/mockumentary dal titolo Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein, atteso sulla piattaforma a pochi giorni dal debutto di Stranger Things 3. Da mesi, ormai, si vocifera dell'uscita di scena del personaggio di Harbour dalla ...

Dustin morirà in Stranger Things 3? La rivelazione di Gaten Matarazzo in tv sconvolge tutti : Dustin morirà in Stranger Things 3? Non lo sappiamo ancora, il fatto è che si fanno sempre più ingombranti le voci che parlano di una morte eccellente in questo nuovo capitolo della serie Netflix e tutto sembra essere un indizio. Se nei giorni scorsi si è parlato molto di una possibile uscita di scena dell'amato sceriffo Hopper (con tanto di spin off a lui dedicato), in queste ore l'attenzione si è spostata su Dustin. Il giovane protagonista è ...

Stranger Things si chiuderà con la quinta stagione? La risposta di Finn Wolfhard e Noah Schnapp : Ci sono serie tv che si trascinano così a lungo da allontanare anche i fedelissimi e ci sono serie che, invece, ci lasciano proprio all'apice del successo, forse non c'è davvero un momento giusto per dire addio ma con Stranger Things come andrà a finire? Presto le storie che ci hanno portato ad Hawkins dovranno finire perché anche una serie cult come quella Netflix alla fine rischia di stancare seguendo sempre lo stesso schema. Se a questo ...

La pessima idea alla base della nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix - Prank Encounters : Mentre si attende il debutto della terza stagione della serie cult dei fratelli Duffer, arriva la notizia di una nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix: la baby star, attore e musicista noto ai più per il ruolo di Dustin nel thriller ambientato tra Hawkins e il Sottosopra, farà da produttore esecutivo per la piattaforma di streaming in uno spettacolo dal titolo Prank Encounters, la cui idea di fondo, però, lascia ...