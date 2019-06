Sorso | dal 5 al 7 luglio tre giorni di festa per San Costantino

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Tredi festeggiamenti civili e religiosi sono in programma dal 5 al 7, nella provincia di Sassari, per ricordare Sanimperatore. Gli eventi religiosi si terranno nella chiesa della Madonna d'Itria, comunemente chiamata “Sant'Antonio” in Piazza Marginesu, mentre quelli civili si svolgeranno nella Piazza Garibaldi. I festeggiamenti religiosi Sabato 6, vigilia della, alle 18:30 la recita dei Vespri seguita alle 19:00 dalla S. Messa. Domenica 7di Sanimperatore, alle 10:00 l'Ardia con cavalli, cavalieri e fucilieri. Alle 11:00 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Marcello Piredda e animata dal 'Coro Confratelli Santa Croce' di. La sera, alle ore 18:00, l'accompagnamento della bandiera da casa dell'obriere alla chiesa di Convento. Seguirà alle 19:00 la Messa presieduta dal parroco di San ...

