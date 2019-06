«Sono Livio Cori e basta» | lo show a Napoli mentre Liberato è a Roma

ilmattino

(Di sabato 22 giugno 2019) Asi è finalmente «». Via allo show live del rapper di Montecalvario, organizzato in contemporanea con l?esibizione di,...

livio_beshir : HAPPY BDAY TO THE QUEEN! #MERYLSTREEP 'Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplic… - Livio_Sicily : @barbieperfects Grazie, ma per 60 giorni che sono già tanti?? - Ababardo1 : @livio_rinaldi_ @virginiaraggi @Roma Che grandiosi puttanieri che ci sono in giro.. E pensare che un tempo eravamo tutti africani -