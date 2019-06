Solo 3 elettori su 10 hanno votato lo stesso partito negli ultimi 5 anni

agi

(Di sabato 22 giugno 2019) Sono giorni decisivi per le scelte del governo Conte e per i rapporti del nostro Paese con l'Europa. L'Istituto Demopolis ha analizzato gli umori dell'opinione pubblica sul futuro dell'esecutivo: Lega-M5S devono andare avanti oltre l'estate? Ritiene di sì il 51% degli italiani. Per 4 intervistati su 10, invece, sarebbe preferibile aprire la crisi e tornare alle urne in settembre. Significative risultano le differenze, rilevate da Demopolis per il programma Otto e Mezzo,orientamenti degli elettorati delle 2 forze di governo: favorevole alla prosecuzione dell'esperienza giallo-verde si dichiara l'80% degli5 Stelle e, in misura minore, il 56% deglidi Matteo Salvini. Di segno opposto l'orientamento deglideldemocratico, parte dei quali manifesta comunque alcuni dubbi su un voto a fine estate. Il Barometro Politico ...

