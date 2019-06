Serie tv | anticipazioni e novità dal festival tv di Montecarlo

Alto Mare : trama - protagonisti della Serie e anticipazioni : Alto Mare: trama, protagonisti della serie e anticipazioni In questi anni la Spagna si è fatta sempre più spazio nella produzione di serie tv di successo, una su tutte è sicuramente La Casa di Carta. Ma gli spagnoli sembrano non volersi ferMare. Infatti, proprio di questi ultimi mesi è da segnalare l’approdo su Netflix di Alto Mare, una serie ideata da Ramòn Campos e Gema R. Neira. Precisamente Alto Mare è arrivata sulla piattaforma il 24 ...

Euphoria : trama - protagonisti della Serie e anticipazioni : Euphoria: trama, protagonisti della serie e anticipazioni Euphoria è la nuova serie prodotta da HBO, andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 16 giugno 2019. La serie è stata ideata da Sam Levinson, il quale ha dichiarato di essersi ispirato e aver adattato una serie israeliana andata in onda tra il 2012 e il 2013. Euphoria è un teen drama ma non è come gli altri progetti che si collocano in questo genere, perché la serie ...

CHERNOBYL/ Anticipazioni del 17 giugno 2019 : come seguire la Serie in streaming : CHERNOBYL, Anticipazioni del 17 giugno 2019, su Sky Atlantic in prima Tv assoluta. come seguire la serie tv in diretta streaming

Younger 7 : trama - cast e anticipazioni. Quando esce la Serie : Younger 7: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie Ancora nessuna notizia rassicurante per i fan di Younger. La settima stagione è in dubbio, ma il creatore della serie TV Darren Star ha dichiarato a The Hollywood Reporter di essere fiducioso per il rinnovo della prossima stagione. Tuttavia se la settima stagione si farà, dovremo molto probabilmente attendere Giugno 2020. In attesa di nuove notizie, possiamo domandarci come andrà ...

City on a Hill : trama - cast e anticipazioni. Quando esce la Serie tv : City on a Hill: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv Il network americano showtime nel luglio 2017 aveva comunicato di aver ordinato il pilot di una nuova serie tv: City on a Hill. La serie è nata da un’idea di Ben Affleck e prodotta dallo stesso insieme a Matt Damon. Dopo un anno Showtime ha iniziato la produzione della prima stagione con Tom Fontana showrunner. Per la sceneggiatura è stato chiamato Chuck Maclean e alla ...

Tales of the city : trama - cast e anticipazioni. Quando esce la Serie tv : Tales of the city: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv Tales Of The city è una miniserie su Netflix, revival dell’omonima serie andata in onda tra il 1993 e il 2001 e fermatasi alla terza stagione. La serie del 1993 è ispirata ai romanzi Armistead Maupin. LEGGI ANCHE: Il Codice Da Vinci: Quando esce la serie tv, cast e anticipazioni La trama In questo revival, viene raccontato il ritorno di Mary Ann a San Francisco ...

Il Codice Da Vinci : quando esce la Serie tv - cast e anticipazioni : Il Codice Da Vinci: quando esce la serie tv, cast e anticipazioni Dopo aver conquistato milioni di lettori, dopo aver conquistato milioni di spettatori, Il Codice Da Vinci torna, ma stavolta sul piccolo schermo. Infatti del romanzo di Dan Brown ne verrà fatta una serie tv. LEGGI ANCHE: The Resident: trama, cast e anticipazioni. quando esce la serie tv La trama Ancora non si conoscono i dettagli, ma a quanto pare si tratterà di un ...

The Resident : trama - cast e anticipazioni. Quando esce la Serie tv : The Resident: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv The Resident è una serie che va in onda da più di un anno su Sky ed è composta da due stagioni, la prima con 14 episodi e la seconda con 23. Si tratta di un medical drama, genere onnipresente sui nostri schermi, che verrà trasmesso durante le serate estive su Rai 1. La messa in onda della serie, stando a quanto dichiarato dovrebbe iniziare dal 2 luglio 2019. Inoltre, il 25 ...

1994 : cast - trama e anticipazioni. Quando esce la Serie tv con Stefano Accorsi : 1994: cast, trama e anticipazioni. Quando esce la serie tv con Stefano Accorsi L’uscita del trailer di 1994 ha fatto crescere ulteriormente l’attesa verso la serie tv. Sebbene non ci sia ancora una data certa sul “capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica” c’è da pensare che la data sia sempre più vicina. Anche in virtù del fatto che della serie sono state ...

Ambitions : trama - cast e anticipazioni. Quando esce la Serie tv : Ambitions: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv Ambitions è un family drama multigenerazionale con alcuni aspetti soap. Prodotta da OWN, network di Oprah Winfrey, la serie tv debutterà il 18 giugno 2019. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia ancora non si sa nulla né è possibile prevedere, per il momento, quale rete televisiva ne acquisterà i diritti, anche se è possibile che il colosso Netflix possa mettere le mani ...

CHERNOBYL Serie TV/ Anticipazioni 10 giugno : il processo del 1987 come epilogo : CHERNOBYL, Anticipazioni del 10 giugno 2019, in prima tv su Sky Atlantic. La relazione di un ingegnere non evita l'esplosione del reattore nucleare.

Chernobyl Serie tv/ Anticipazioni 10 giugno : in America ha conquistato tutti : Chernobyl, Anticipazioni del 10 giugno 2019, in prima tv su Sky Atlantic. La relazione di un ingegnere non evita l'esplosione del reattore nucleare.

CHERNOBYL Serie TV/ Anticipazioni 10 giugno : il reattore che ha cambiato la storia : CHERNOBYL, Anticipazioni del 10 giugno 2019, in prima tv su Sky Atlantic. La relazione di un ingegnere non evita l'esplosione del reattore nucleare.

Chernobyl Serie tv/ Anticipazioni 10 giugno : Lyudmilla è il volto della tragedia : Chernobyl, Anticipazioni del 10 giugno 2019, in prima tv su Sky Atlantic. La relazione di un ingegnere non evita l'esplosione del reattore nucleare.