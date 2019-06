Scherma | Europei 2019 | gli sciabolatori lotteranno per il bronzo Italia ko con la

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Questa volta la rimonta a Luca Curatoli non riesce e l’viene sconfitta nella semifinale della prova a squadre di sciabola maschile deglidi Dusseldorf. Gli azzurri (Curatoli, Samele, Berrè, Montano) sono stati battuti dai padroni di casa della Germania per 45-42 ed ora dovranno scendere in pedana per conquistare la medaglia di. Tedeschi che sono partiti meglio degli azzurri, prendendo un vantaggio di quattro stoccate (prima 20-16 e poi 25-21). La rimonta dell’non si è fatta attendere con Curatoli che ha dominato l’assalto contro Hartung, realizzando il sorpasso azzurro. Il napoletano è salito ancora in pedana nell’ultimo assalto contro Wagner, con l’in vantaggio 40-39. Purtroppo questa volta Curatoli non ha saputo conservare il +1, subendo un parziale di 6-2 dal tedesco, che ha chiuso 45-42, conquistando l’accesso ...

