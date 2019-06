Scelti esperimenti per stazione cinese Uno è italiano

ilfogliettone

(Di domenica 23 giugno 2019) La ricerca italiana salirà a bordo dellaspazialeche dovrebbe essere messa in orbita entro il 2022. L'Agenzia spaziale(China Manned Space Agency-CMSA) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (Unoosa) hanno annunciato qualche giorno fa di aver selezionato i primiinternazionali che saranno condotti sullaspaziale made in China. Delle 42 proposte presentate, ne sono state approvate 9 - che coinvolgono 23 istituzioni di 17 Paesi - di cui 6 in via definitiva e 3 con riserva.A quest'ultima terna appartiene il progetto "BARIDI SANA - High performance Micro 2-Phase Cooling System for Space Applications" presentato da Sapienza Università di Roma, In Quattro Srl (spin off dell'Enea) e Machakos University del Kenya e di cui Fabio Santoni, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed ...

