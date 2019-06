Sassuolo | neosindaco leghista rimuove striscione per Regeni

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Giorgia Baroncini Dopo l'iniziativa del governatore del Fvg, il sindaco diha deciso di togliere locon il quale si chiede "verità" sulla morte del ricercatore friulanocome Trieste. Il sindacodella cittadina in provincia di Modena ha deciso di farre loper Giuliodal balcone del municipio. "Resta ferma la nostra solidarietà alla famiglia, ma non aveva più senso tenere ancora lì lo. È una vicenda non più di attualità e tra l'altro in centro storico stava anche male, tutto impolverato", ha dichiarato il neoeletto primo cittadino, Gian Francesco Menani. Dopo l'iniziativa del governatore del Friuli Venezia Giulia, anche il sindaco diha deciso di togliere locon il quale si chiede 'verità' sulla morte del ricercatore friulano rapito e torturato in Egitto. Come spiega Il Resto ...