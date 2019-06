Sarri non ha paura nemmeno di CR7 | il diktat al fenomeno portoghese

Sarri alla Juventus - Di Maio non si nasconde : “Ho sofferto…” : Sulla questione Juventus-Sarri si sono espressi tantissimi personaggi, tra addetti ai lavori e tifosi. E’ intervenuto sulla questione anche il vicepremier Luigi Di Maio, che non ha nascosto un po’ di delusione. Ecco le sue parole a Un Giorno da Pecora. “Il passaggio di Sarri alla Juve? Il Napoli è abituato a scoprire talenti e poi darli ad altre squadre. Penso a Lavezzi, Cavani e ora mister Sarri. Poi quando si passa alla ...

Napoli - Montervino : “Sarri è un traditore - non puoi andare ad allenare la Juve” : Il direttore sportivo, Francesco Montervino, intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ha detto la sua su Sarri alla Juve: “Considero Sarri un traditore. Devo fare una distinzione perché il professionista non va condannato perché deve scegliere il meglio per la sua carriera, ma lo condanno per tutto quello che ha fatto prima. Se Sarri pensa che la Juve sia il potere e lo combatte, poi non ...

De Magistris a Rai Radio uno : “Preferisco non guardare la conferenza di Sarri - non ha detto tutta la verità” : Il sindaco di Napoli e grande tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha commentato l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia giornata quindi mi sono ...

Napoli non sa fare sistema - le fazioni su Sarri lo confermano : Ebbene siamo finiti all’attenzione di tutti i media per questa disputa infinita tra chi l’accusa di tradimento – i “ Sarristi” duri e puri contro il pappone De Laurentis – e chi, dopo la legittima scelta bianconera, gode per lo smascheramento del giochetto del “comandante nella sua battaglia solitaria contro il sistema”. Diciamoci la verità: un giochetto mediatico alimentato dallo stesso Sarri, durante la sua entusiasmante stagione ...

La reazione di Del Genio alle parole di Sarri : “Non ci credo! Non può essere lui - ma il fratello gemello…” : Paolo Del Genio incredulo commenta la presentazione di Sarri Paolo Del Genio, di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Radio Goal” per commentare la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla Juventus. Ecco la sua reazione alle parole di Sarri: “Non mi dite che quello che si è presentato alla Juventus è Maurizio Sarri. Non ci credo. Non può essere l’allenatore che abbiamo visto a Napoli per tre anni. Io ...

Juve - Sarri : “Tuta? Ne parlerò con la società - alla mia età l’impotante è che non mi mandino nudo” : “La tuta? Non lo so, non abbiamo parlato di questo aspetto, chiaramente quando andrò a rappresentare la squadra indosserò la divisa sociale ma preferirei non indossarla sul campo. Vedremo, sarà oggetto di discussione”. Così il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri che si è presentato alla stampa in giacca e cravatta. “L’importante data l’età è che non mi mandino nudo”, ha scherzato Sarri ...

Il Mattino sul mercato Juve : Sarri non vuole calciatori del Napoli : Sarri è a Torino, da ieri il nuovo allenatore della Juventus è con Nedved e Paratici per conoscere i luoghi bianconeri. Oggi alle 11 ci sarà la presentazione ufficiale in cui Andrea agnelli spiegherà le motivazioni della sua scelta. Ma per adesso Sarri ha già compiuto i primi passi, ha firmato il contratto più lungo della sua carriera, 3 anni secchi, e con grande sorpresa ha preteso che anche il suo staff firmasse un contratto simile. A Napoli e ...

Sarri spieghiamolo con Flaiano - non con Che Guevara : E alla fine, come ormai era chiaro da qualche tempo, è arrivata l’ufficialità. Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Maurizio ha deciso di addentare il frutto proibito. Ha deciso di mangiare la mela. L’unico frutto che la sua storia, il suo percorso esistenziale, le sue radicate convinzioni non gli avrebbero mai permesso di mangiare. Di frutta delle più varie, rigogliose e saporose specie ne aveva tanta da poter masticare, ma ha deciso di ...

Non mi sento preso in giro né da Sarri né dai vampiri del consenso : Il professor Guido Trombetti scrive sulle pagine di Repubblica Napoli in cui risponde, citandolo, al pezzo di Massimiliano Gallo di qualche giorno fa in cui il direttore ha fatto notare che altri Sarri arriveranno, “perché Napoli non ha gli anticorpi per resistere ai vampiri del consenso. Deve pur trovare una ragione per alzarsi la mattina, e illudersi è l’ideale”. La tesi è che Sarri abbia preso in giro i napoletani. “Sarri , giustamente e ...

Veltroni : Nel calcio non esistono nemici - solo professionisti. Sarri alla Juve è lavoro : L’annuncio di Sarri alla Juve ha scatenato una miriade di reazioni e commenti. Non solo critiche però per la scelta di Agnelli di cambiare completamente gioco ai bianconeri e di scommettere sul tecnico toscano. Walter Veltroni sulla Gazzetta dello Sport confessa “di amare il calcio che punta al risultato, di non essere un patito dei manierismi estetizzanti”, ma nonostante questo aspetta di vedere Sarri all’opera sulla ...

Scanzi sul Fatto : Il problema di Sarri alla Juve non sarà vincere - ma stavincere : Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano difende la decisone di Sarri di andare alla Juventus. Parla della sua carriera, della gavetta lunga una vita e dei rospi che il tecnico toscano ha dovuto ingoiare per arrivare sulla panchina più forte d’Italia. E adesso le critiche, ma da chi? Scanzi riflette che gli stessi che lo additano per tradimento sarebbero pronti a vendersi anche la famiglia al suo posto. La fedeltà, tanto nominata dai tifosi del ...