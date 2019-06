Sambo | European Games 2019 | sfortunati i tre azzurri | tutti sconfitti nella finale per il

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019)in gara oggi glidelaglidi Minsk: purtroppo non arrivano medaglie per gli atleti italiani, condannati anche da un pizzico di sfortuna. Alice Perin, Mattia Galbiati ed Alessio Miceli raggiungonolaper il bronzo, ma esconodalla sfida per il podio. Alice Perin (-64 kg) supera nei quarti per 7-0 la tedesca Jule Horn, ma poi in semiperde contro l’ucraina Olena Sayko per 1-5 ed è costretta allaper il bronzo, dove cede per 0-10 alla bielorussa Tatsiana Matsko, Stesso destino anche per i due uomini in gara: nei -68 kg Mattia Galbiati supera ai quarti il bulgaro Martin Ivanov, poi però in semicede di misura al bielorusso Aliaksandr Koksha, ed infineper il bronzo cede piuttosto nettamente al russo Nikita Kletskov. Nei -82 kg Alessio Miceli cede ai quarti all’armeno Davit Grigoryan per ...

