Salvini sfida UE e M5S | Anticipiamo la manovra economica in estate

Matteo Salvini - sfida a Unione Europea e M5s : "Anticipare la manovra in estate - non c'è tempo da perdere" : L'ultima pesantissima sfida di Matteo Salvini arriva di sabato sera. "All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta", premette il ministro dell'Interno. Dunque, la bomba: "La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate. Non c'è tempo da

Sea Watch ed Ong - Salvini sfida tutti : 'Possono mandare anche i caschi blu' (VIDEO) : C'è una nave carica di migranti che da giorni vaga nel Mediterraneo. La sua pretesa è quella di poter attraccare in Italia, riuscendo a far leva su quello che è il diritto internazionale marino e che gli consentirebbe di arrivare nelle acque italiane quali "porto sicuro". Cosa che, invece, non sarebbe la Libia. Un'idea che mal si concilia con l'idea di Matteo Salvini che interpellato sulla vicenda ha espresso i soliti concetti di scarsa voglia ...

'Ndrangheta - arrestata la 93enne che aveva sfidato Salvini : Salvini consegna le chiavi dell'immobile confiscato. Ai domiciliari Lucia Morgante, madre dei capi del clan Gallico. Viveva nello stabile che il ministro aveva consegnato alla polizia È stata arrestata di nuovo la 93enne ergastolana che lo scorso anno aveva sfidato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.--Lucia Morgante, madre dei boss della 'Ndrangheta di Palmi (anche loro ergastolani) Giuseppe e Domenico Gallico, è stata mandata ...

Salvini NEGLI USA/ Ecco cosa cambia nella sfida Italia-Ue e nel Governo : Matteo SALVINI sposa la linea Trump, anche in politica estera. Resta da capire cosa cambia ora nella delicata partita tra Italia e Ue

Salvini negli Usa per sfidare la Ue : io comunque abbasso le tasse : Italia e Usa "mai così vicini", con Roma che rappresenta "l'interlocutore più valido" per Washington e che è "un'alternativa all'asse franco-tedesco". Da qui il rilancio rispetto alle richieste di Bruxelles sui conti pubblici italiani: "Non sarà una manovra economica per tirare a campare. Io metto la mia faccia su una manovra che abbassa le tasse, non a tutti ma a tanti italiani, e non prendo neanche in considerazione l'ipotesi che non ci sia ...

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

Sea Watch ora sfida Salvini e chiede "aiuto" ai magistrati : Angelo Scarano L'ong ha presentato un esposto al Tar per impugnare il "blocco" del Viminale. Salvini: "Hanno tempo da perdere..." La Sea Watch torna a sfidare Salvini. Il braccio di ferro a 15 miglia dall'isola di Lampedusa si fa sempre più duro. Come è noto, ieri la Guardia di Finanza ha notificato all'equipaggio il decreto con cui si vieta l'ingresso alla nave nelle acque territoriali italiane. Il documento inviato dal Viminale ...

Salvini sfida l'Unione Europea : la Flat Tax si farà : I margini per la Flat tax da subito "ci devono essere, non e' una scelta. Poi si può decidere come modularla negli anni, ma un taglio a tasse

Sea Watch 3 - la portavoce Giorgia Linardi sfida ancora l'Italia : "Decreto-Salvini? Non mi interessa" : La Sea Watch 3 del decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini se ne frega, così come se ne frega delle multe salatissime introdotte dal testo per chi sfida il divieto di varcare. Lo dice chiaro e tondo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico su La7, Giorgia Linardi, portavoce

Salvini sfida : "La flat tax si farà L'Europa se ne faccia una ragione" : Il vice premier Matteo Salvini arriva nella capitale Usa e a tambur battente mette in piedi (quando in Italia è notte fonda) una photo opportunity, nella residenza dell'ambasciatore Armando Verricchio. E la suggestiva Villa Firenze offre così il proscenio per ricapitolare i temi degli incontri istituzionali di oggi con il vice presidente Mike Pence alla Casa Bianca e con il Segretario di Stato Mike Pompeo. Segui su affaritaliani.it

Salvini sfida la Ue : faremo la flat tax : 2.27 "Taglieremo le tasse". Così il vice premier Salvini da Washington ribadisce la volontà di realizzare la flat tax. "Possiamo decidere come modularla negli anni, ma un taglio delle tasse ci deve essere assolutamente. Convinceremo la Ue-ha aggiunto - con i numeri,la cortesia,altrimenti le tasse le taglieremo lo stesso e la Ue se ne farà una ragione", anche perché "Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle ...

La Sea Watch ha deciso di sfidare Salvini e fare rotta su Lampedusa : La Sea Watch sfida Salvini: ?"Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra - si legge un un tweet della Ong - la Sea Watch ha fatto rotta nord, verso il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso: Lampedusa. Restiamo in stand by a circa 16 miglia dall'isola". Immediata la replica del ministro dell'Interno: "Siamo di fronte all'ennesima sceneggiata dei finti buoni: a questo punto vadano verso il Nord ...

Di Maio sfida Salvini su ipotesi rimpasto : “Se la Lega lo vuole lo dica chiaramente” : Il vicepremier M5S Luigi Di Maio sbotta e replica a Salvini: "Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più. Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti", ha detto rispondendo ad una domanda di Huffpost.Continua a leggere

La Sea Watch sfida Salvini : "Facciamo rotta verso Lampedusa" : La Sea Watch sfida Salvini: ?"Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra - si legge un un tweet della Ong - la Sea Watch ha fatto rotta nord, verso il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso: Lampedusa. Restiamo in stand by a circa 16 miglia dall'isola".