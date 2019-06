Salvini alza la posta | «Basta sangue all' Ue | anticipiamo la manovra» Conte preoccupato

Conti Pubblici : Salvini - 'alzare Iva? dovranno passare sul mio corpo' : Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Se mi chiedono di dissanguare le imprese o di alzare l'Iva, dovranno[...]

Salvini incalza Tria : “Vuole fare il ministro? Deve tagliare le tasse” : «Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, signor padrone in un ufficio a Bruxelles. Tria è un nostro ministro che porterà avanti il programma di tutto il governo che nella prossima manovra economica avrà il taglio delle tasse come punto centrale. Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio del...

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Salvini : non farò parte di governo che alza tasse - se italiani lavorano pagano debito 2 volte : Roma – “Non faro’ parte di nessun governo che aumenta qualche tassa dall’Iva alla casa”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5. Salvini: SE italiani lavorano IL debito LO RIpagano 2 volte “Superare la legge Fornero e’ il minimo, adesso dobbiamo investire in infrastrutture e taglio delle tasse. I soldi ci sono e se gli italiani ...

“Salvini o cambia o spara a salve. Avere vinto in Italia - e ha vinto davvero - non significa che può alzare la voce in Europa". Prodi invita al senso di realtà : In una lunga intervista al Corriere della sera Romano Prodi esprime preoccupazione per il quadro europeo uscito dal voto del 26 maggio. I sovranisti non prendono tutto. “Possiamo affermare che in queste elezioni il sovranismo è stato arginato. Ed è accaduto nonostante i grandi errori commessi dalle istituzioni europee. Non c’è dubbio, quando si arriva al sì o al no sull’Europa la gente ...

Salvini : non abbiamo intenzione di alzare Iva di mezzo centesimo : Roma – “Non ci penso neanche di aumentare l’Iva di mezzo centesimo di euro. Anzi, se ci date il mandato di andare in Europa a contrattare e facciamo il contrario. Non solo l’Italia non puo’ permettersi di aumentare le tasse ma ha estrema urgenza di abbassarle a famiglie e imprese”. Lo dice Matteo Salvini a San severo L'articolo Salvini: non abbiamo intenzione di alzare Iva di mezzo centesimo proviene da ...

Di Maio alza la posta con Salvini : «Ora legge sul conflitto di interesse» : Altissima tensione tra Lega e M5s in un crescendo di attacchi reciproci e avvisi di iniziative di legge che rischiano di trasformare questi ultime due settimane di campagna elettorale in una guerra...

Di Maio mette “paletti” alla Lega. E il premier alza la voce : “Comanda Salvini? Illusione ottica”. E’ scontro totale : Matteo Salvini "e' un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente" ma "se, da fuori o all'estero, richiamano di piu' l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una grande capacita' di comunicazione, e si crede che nel governo comandi lui, e' una vostra Illusione ottica". Parole di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha usato 'El Pais' per 'segnare' ancora una volta il suo 'territorio', minato dalle ...

Davide Casaleggio alza il ditino - la ridicola lezione a Matteo Salvini : "Prenda esempio da noi" : "Sulla questione morale gli altri partiti prendano esempio da noi". Durante il convegno E-commerce in Italia 2019, presentato alla Luiss e organizzato dalla Casaleggio Associati, Davide Casaleggio ha risposto così ai giornalisti sul caso di Armando Siri: "Bisogna segnare la differenza e saper dare l

"Su Fazio dobbiamo valutare...". Ma Salvini incalza la Rai : "Tagli" : Matteo Salvini lancia ancora una volta un attacco contro Fabio Fazio e di fatto invita la Rai ad intervenire per ridurre il compenso del conduttore di Che tempo che fa. Tutto parte da alcune ...

Siri indagato - Salvini incalzato dai giornalisti evita di rispondere : “Polemiche le fanno altri - chiedetelo a Conte” : Dopo l’annuncio di Giuseppe Conte, ieri, a Palazzo Chigi, di voler presentare la revoca in Consiglio dei ministri al sottosegretario leghista Armando Siri, il segretario del partito Matteo Salvini, a Fidenza per un comizio, evita di rispondere alle domande dei giornalisti: “Le polemiche le fanno altri, chiedetelo a Conte. Io lavoro e mi occupo di flat tax, che è un diritto per i cittadini”. L'articolo Siri indagato, Salvini ...

M5S - dopo Siri si alza lo scontro : attacco frontale a Salvini : Nell'epoca della politica dei social e dei selfie, la notizia rivelata dal Messaggero che Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono 'defollowati' su Instagram ha il suo peso. Misura la temperatura dello scontro sul caso ...

Il M5s alza il tiro - da Siri a Salvini "Perché propose Arata per Arera?" : “Paolo Arata, l’imprenditore vicino a Nicastri (quest’ultimo considerato il finanziatore del boss Matteo Messina Denaro) era stato proposto da Salvini come possibile presidente di uno dei più importanti enti del panorama energetico italiano Segui su affaritaliani.it

