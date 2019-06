Blastingnews

(Di sabato 22 giugno 2019) Qualcuno ha lasciato un mazzolino di fiori bianchi sui gradini dell’abitazione in cui la piccola viveva con i. Quelladi soliera conosciuta da tutti nel quartiere San Lorenzo di Sant’Egidio del Monte Albino, paese in provincia didov’era nata. “Una bambola” la definisce una vicina, mentre altri mostrano la sua foto ai cronisti. Gli abitanti sembrano sconvolti, ora che è arrivata la notiziasua; eppure in molti ammettono che erano al correntedifficile situazione in cui si trovava quella famiglia. La bimba è arrivata ormai morta all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore nella notte tra venerdì e sabato. Il personale del pronto soccorso ha fatto di tutto per tentare di rianimarla, ma ogni tentativo di riportarla in vita è stato inutile. A quanto pare sul corpicino erano presenti numerosi lividi, escoriazioni ed ecchimosi; tuttavia le ...

vincecamaggio : Salerno, da chiarire cause della morte di una bambina di otto mesi: ascoltati i genitori -