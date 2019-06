Salerno | bambina di 8 mesi arriva senza vita in ospedale Sul corpo lividi ed

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) È stata portata inquando ormai non c’era più niente da fare per salvarla, con i medici che hanno trovato sul, ecchimosi ed escoriazioni. Adesso la Polizia sta indagando sulla morte di unadi appena 8che nella notte tra venerdì e sabato, nell’Agro Nocerino Sarnese, è stata portata all’“Umberto I” di Nocera Inferiore, dove è stato constatato il decesso. Sono ancora da stabilire le cause della morte, ma gli agenti della Squadra Mobile die quelli del commissariato di Nocera Inferiore hanno avviato le indagini coordinati dal pm del Tribunale di Nocera Inferiore, ascoltando i genitori, i sanitari e i vicini di casa. Ulteriori elementi utili ai fini dell’inchiesta potrebberore dall’esame esterno disposto sulla salma, al momento sotto sequestro nell’obitorio dell’. Quando i medici della struttura ...

