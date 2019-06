Rugby | Mondiali Under20 2019 | Italia-Georgia 29-17 Gli azzurrini chiudono noni | Francia

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) L’batte per 29-17 i pari età dellae chiude al nono posto iUnder 20 di: si laurea campionessa iridata di categoria la, che batte di misura l’Australia per 24-23, mentre completa il podio il Sudafrica, vittorioso per 41-16 sui padroni di casa dell’Argentina. Retrocede la Scozia, che perde lo spareggio con le Fiji per 34-59. Il prossimo anno la rassegna iridata Under 20 disi disputerà in. Finalissima Australia-23-24 Finale 3° posto Argentina-Sudafrica 16-41 Finale 5° posto Galles-Inghilterra 26-45 Finale 7° posto Irlanda-Nuova Zelanda 17-40 Finale 9° posto29-17 Finale 11° posto Scozia-Fiji 34-59 TABELLINO Rosario (Argentina) – Club Old Reslan, sabato 22 giugno WorldU20 Championship, finale 9 postoU20 vU20 29-17 (7-3) Marcatori: p.t. 12’ m. Drudi tr. Garbisi (7-0), 42’ ...

