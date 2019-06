ROMINA PIERDOMENICO | CHI È LA FIDANZATA DI EZIO GREGGIO Lo sketch sul palco funziona

ROMINA PIERDOMENICO - chi è la fidanzata di Ezio Greggio/ 'Non ho scelto io di...' : Romina Pierdomenico , fidanzata di Ezio Greggio , debutta a "La sai l'ultima? Digital Edition'. 'Non l'ho scelta io', assicura il conduttore.

Ecco chi è ROMINA PIERDOMENICO - la fidanzata 26 enne di Ezio Greggio che condurrà con lui ‘La sai l’ultima’! : E’ una delle protagoniste assolute dell’estate. In tv e sulle riviste di “cronaca rosa”. Romina Pierdomenico , 26 anni, è la partner professionale di Ezio Greggio a ‘La Sai l’Ultima’, in onda da venerdì 21 giugno... L'articolo Ecco chi è Romina Pierdomenico ,la fidanzata 26 enne di Ezio Greggio che condurrà con lui ‘La sai l’ultima’! proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Ezio Greggio torna in tv con la fidanzata ROMINA Pierdomenico : Ezio Greggio sarà alla conduzione di “La sai l’ultima”, e sarà affiancato dalla fidanzata Romina Pierdomenico. Ezio Greggio ha conosciuto l’attuale compagnia, durante il Montecarlo Film Festival, dove lei era la premiatrice, e da allora fanno coppia fissa. Della differenza d’età Ezio non parla (39 anni) Ezio non parla, ma confessa di essere innamorato della sua dolce metà: “Nella vita privata – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” le foto di ...