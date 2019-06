Roma | «Non abbiamo più soldi» | così l' avvocato della Cassia ha ucciso la moglie e si è

L’entourage di Hamisk sulla Roma : “Napoli è casa sua - non giocherà mai con altre maglie” : L’edizione odierna die La Repubblica ha riportato una clamorosa notizia per cui la Roma starebbe pensando a Marek Hamisk per rafforzare la squadra di Fonseca. Ma Gianluca di Marzio ha sentito l’entourage dell’ex capitano del Napoli che ha smentito che ci sia stato alcun contatto tra i due club. “Marek Hamsik è assolutamente contento in Cina. – ha detto Martin Petras persona delL’entourage del centrocampista slovacco ...

Calciomercato Roma – Scatto per Veretout - superato il Milan : la Fiorentina però non fa sconti sul prezzo : La Roma supera il Milan nella corsa a Veretout: i giallorossi pronti a chiudere, nonostante gli ultimi tentativi di ammorbidire le richieste della Fiorentina che sembra inamovibile Il Milan continua a muoversi con incertezza sul mercato e dopo l’inserimento dell’Inter su Sensi, resta a guardare quello della Roma su Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace molto al neo allenatore giallorosso Fonseca che ha dato disposizione di ...

Inter - non solo Dzeko : dalla Roma potrebbe arrivare anche Florenzi (RUMORS) : L'Inter sarà uno dei club maggiormente attivo nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno praticamente chiuso anche il secondo colpo di mercato. Oltre a Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, è praticamente fatta per il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi, che arriverà in prestito con diritto di riscatto più il cartellino di un giovane della Primavera, in ...

Roma - coniugi settantenni trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio : “Non riuscivano più a pagare l’affitto” : Due coniugi di 74 e 77 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione di Roma, in via Santi Cosma e Damiano, zona Tomba di Nerone. L’Ipotesi più accreditata dalla polizia è quella dell’omicidio-suicidio: lui, avvocato civilista, avrebbe sparato con una pistola alla moglie per poi uccidersi con un colpo in testa. Marito e moglie erano sdraiati sul letto e l’uomo aveva ancora in mano l’arma regolarmente detenuta. Gli agenti hanno ...

Non riuscivano a pagare l'affitto! Coppia anziani trovata morta a Roma : Un Coppia di anziani è stata trovata distesa nel letto senza vita, tra di loro una pistola e un biglietto d'addio, si ipotizza l'omicidio-suicidio. Sono stati trovati morti distesi nel letto, uno di fianco all'altro, due anziani coniugi a Roma, in zona Tomba di Nerone. Accanto a loro una pistola calibro 38 e un biglietto d'addio in cui l'uomo, un avvocato civilista, avrebbe scritto sulle difficoltà economiche per pagare ...

Totti dice addio alla Roma ma non alla sua Ilary : festeggiati 14 anni d’amore [FOTO] : Una consolazione speciale: Totti ‘dimentica’ la Roma grazie alla sua Ilary, celebrati i 14 anni di matrimonio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno festeggiato ieri 14 anni d’amore. In un momento duro per l’ex capitano della Roma, che solo pochi giorni fa ha dovuto annunciare, a malincuore, il suo addio alla società giallorossa, ci ha pensato Ilary Blasi a regalare un sorriso speciale al suo uomo. I due hanno infatti ...

Roma - non è l’Ama ma un lama e a Portuense spunta l’animale esotico : “Stava anda’ a ‘Piramide’” : Tra piazza Meucci e ponte Marconi, a Roma, è apparso tra le strade un lama, che camminava indisturbato. Alcuni cittadini, stupiti, lo hanno filmato e hanno postato il video sui social. “Stava anda’ a ‘Piramide’ (fermata della metro, ndr)”, “da Ama (la società municipalizzata che si occupa di rifiuti, ndr) a lama è un attimo” sono stati alcuni dei commenti divertiti. Video Instagram L'articolo Roma, non è ...

"Roma Non si chiude". Zerocalcare chiama la Capitale a resistere al piano di sgomberi : E l’Amico Armadillo che ne pensa?“Ma poraccio ma lasciamolo in pace”.Michele Rech, stavolta, l’animale che fa da “spirito guida” al suo alter ego Zerocalcare nelle famose vignette, preferisce lasciarlo in pace. Su “Roma non si chiude” e la situazione che fa da sfondo all’iniziativa, il fumettista consegna ad HuffPost idee precise, pensieri molto chiari. Per il corteo “per una ...

La Roma insiste su Mertens - ma Ancelotti non lo vuole liberare : Che il mercato del Napoli sia intrecciato a quello della Roma, non è una novità. C’è in ballo l’affare Manolas, su tutti, nel quale il club di De Laurentiis ha offerto Diawara. Con un’operazione di finanza creativa il guineano servirebbe ad ammortizzare la clausola del greco. Ma le due società non hanno ancora trovato un accordo sulla valutazione di Amadou. Nei giorni scorsi la Gazzetta ha parlato anche delle cifre: per ...

A Bruxelles non basterà una 'cartuccella' da Roma : Non basterà una ‘cartuccella’ da Roma per placare gli Stati dell’Unione europea sulla procedura per debito eccessivo suggerita dalla Commissione Ue per l’Italia. Alla vigilia di un consiglio europeo incentrato sulle nomine per i vertici delle istituzioni europee nella nuova legislatura, a Bruxelles non trapelano segnali di clemenza per il Belpaese. Il premier Giuseppe Conte arriverà domani con una prima ...

Roma - Eleonora Abbagnato : “Senza Balzaretti e Totti non sarà più lo stesso” : Eleonora Abbagnato, étoile di Palais Garnier, attuale direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e moglie dell’ex calciatore e dirigente Federico Balzaretti, ha rilasciato alcune parole all’AdnKronos: “Io rimarrò ancora nella capitale per altri due anni. Per la famiglia ancora non so. So benissimo, però, che la Roma senza Totti e Balzaretti non sarà più la stessa. E nulla sarà più ...

Addio Totti alla Roma - il Codacons distrugge l’ex capitano : “non lo rimpiangeremo per quello che ha fatto” : L’Associazione di Consumatori ha espresso il proprio parere sull’Addio di Totti alla Roma, sottolineando di non rimpiangerlo per ciò che ha fatto in carriera L’Addio di Francesco Totti alla Roma ha scosso il mondo del calcio, sorpreso dalle parole dure e forti dell’ex capitano giallorosso nel corso di una conferenza stampa. AFP/LaPresse Se molti hanno accusato il club di Pallotta di aver abbandonato la propria ...

Vulpis : addio Totti una sconfitta per tutti - Roma Non può vendere maglie e lui può fare marchio : Roma – Una sconfitta per tutti, un addio “con un costo reciproco”. Una delle componenti fondamentali dello sport oggi, il calcio in particolare, e’ la parte economica. E secondo Marcel Vulpis, direttore dell’agenzia Sporteconomy, dall’addio di Francesco Totti alla Roma hanno perso tutti, ex dirigente e societa’. “C’e’ un costo reciproco- spiega all’agenzia Dire- Per quanto ...

Baldissoni : Pallotta non vende Roma - mercati lo sappiano : "Sul possibile ritorno di Totti con una nuova proprieta', il presidente Pallotta e' stato chiaro piu' volte dicendo che la Roma non e' in vendita, ed e' bene che questo i mercati lo sappiano". Cosi' il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, intervistato da Sky Sport24 all'indomani delle dimissioni di Totti dalla societa'. "La conferenza di Francesco di ieri lascia tanto dispiacere e amarezza - aggiunge - perche' e' evidente che una ...