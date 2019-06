Ritorna la luccicanza e Doctor Sleep ci toglierà il sonno

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Matteo Ghidoni Nel seguito di «Shining», Danny Torrance è un medico che utilizza di nuovo i suoi poteri da Los Angeles Chi ama il cinema ricorda la paura e la tensione che un capolavoro come Shining ha suscitato. Il film del 1980, diretto da Stanley Kubrick e tratto dal best seller di Stephen King del 1977, con un sublime Jack Nicholson a interpretarlo, ha lasciato un segno indelebile in più di una generazione. Quella paura ora sta per tornare, con, film diretto da Mike Flanagan, il cui trailer è stato lanciato a Los Angeles, e ispirato all'omonimo libro, secondo capitolo dell'inquietante saga horror di Stephen King. Nei cinema italiani dal 31 ottobre, ancora prima che negli Stati Uniti, il sequel del capolavoro di Kubrick è ambientato in New Hampshire. Sono passati quarant'anni, il piccolo Danny Torrance, il bambino che in Shining ha visto suo padre Jack ...