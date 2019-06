RISULTATI COPPA D' AFRICA 2019 Diretta gol live score | vittoria per l' Uganda!

Coppa d’Africa 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. Esordio vincente dell’Egitto e dell’Uganda : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

Coppa America 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. Cile in vetta al Girone C :

Coppa d’Africa 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. Esordio vincente dell’Egitto : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

Coppa America 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. Uruguay in vetta al girone C :

Coppa America 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. Cile scatenata col Giappone - Argentina ko :

Coppa America 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. Uruguay travolgente contro l'Ecuador :

Coppa America 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. Il Qatar rimonta e blocca il Paraguay :

Coppa America 2019 : RISULTATI e classifiche dei gironi. Il Brasile comincia con il piede giusto :

Canottaggio - Coppa del Mondo Plovdiv 2019 : disputate le finali delle specialità olimpiche. Tutti i RISULTATI : Si è conclusa oggi a Plovdiv, in Bulgaria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia era assente, per preparare al meglio gli Europei di Lucerna, che andranno in scena a fine mese. Grande spettacolo nelle acque bulgare, che oggi hanno visto le finali delle 14 specialità olimpiche: andiamo a scoprire Tutti i risultati. Nel due senza femminile si impone Olanda 1 in 7’22″70 davanti a Cina 1, seconda col tempo ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : i RISULTATI del compound. Vittorie di Braden Gellenthien e So Chaewon : Giornata dedicata alle finali del compound a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi sulla linea di Tiro abbiamo assistito ai duelli per il podio di tutte le categorie del compound, mentre domani si concluderà con le finali dell’arco olimpico. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Al maschile trionfa lo statunitense Braden Gellenthien, che batte in finale ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Plovdiv 2019 : terminata la prima giornata di gare. I RISULTATI della sessione pomeridiana : Si è conclusa la prima giornata di gare a Plovdiv (Bulgaria), dove si sta svolgendo la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2019 di Canottaggio. Dopo le batterie del mattino, nella sessione pomeridiana si sono svolti i ripescaggi di tre specialità, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nel singolo maschile miglior tempo del serbo Dusan Slavnic in 07:13.310, che passa in semifinale insieme ai giapponesi Ryuta Arakawa (+2.09) e Tatsuya ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : i RISULTATI delle qualificazioni. La Corea del Sud domina nell’arco olimpico : Si è aperta oggi a Shanghai (Cina) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nella prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni per tutte le categorie. In gara non sono presenti azzurri, visto che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questo appuntamento. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’arco olimpico, dove al maschile chiude al comando il sudCoreano Lee Woo ...

Tiro a Segno – Coppa del Mondo ISSF : completata la penultima giornata di gare a Pechino - tutti i RISULTATI : Nella gara di pistola ad aria compressa gli azzurri hanno sfiorato la top-20 con Alessio Torracchi, domani tocca a Petra Zublasing penultima giornata di gare alla Coppa del Mondo ISSF di Pechino. Questa mattina sono scesi sulle linee di Tiro del poligono cinese gli atleti di pistola ad aria compressa maschile. La competizione è stata vinta dall’indiano Abhishek Verma (242.7) che ha lasciato dietro di sè il russo Artem Chernousov ...

Atalanta si qualifica in finale se/ Coppa Italia - RISULTATI utili con la Fiorentina : Atalanta si qualifica in finale di Coppa Italia se... i risultati utili a disposizione della Dea per eliminare la Fiorentina, si parte dal 3-3 del Franchi.