Ricatto per foto hard | artigiano suicida a Nuoro

Conti pubblici - Bagnai : “Atteggiamento ricattatorio e mafioso della Ue - vogliono creare incidente per tenerci sotto Ricatto” : “C’è evidentemente il bisogno a Bruxelles di creare un incidente che tenga l’Italia sotto potere di ricatto: se non fai questo ti faccio la procedura. E’ un atteggiamento ricattatorio e mafioso davanti al quale sono convinto che Tria direbbe un secco no”. Alberto Bagnai, presidente leghista della commissione Finanze del Senato e dato come papabile nuovo ministro per gli Affari europei – dicastero rimasto ...

Dazi - Coldiretti : Ricatto USA per invadere l’UE con formaggi tarocchi : “Gli USA vogliono invadere il vecchio continente con le imitazioni a stelle e strisce dei formaggi europei che negli Stati Uniti hanno raggiunto solo per i tarocchi di tipo italiano il quantitativo record di 2,4 miliardi di chili all’anno“: è quanto denuncia la Coldiretti nel rendere noti “i contenuti della lettera inviata dalla lobby dell’industria casearia Usa (CCFN) al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’ambito ...

Figlio con minore a Prato : il neonato “usato come strumento di Ricatto” per stare col 15enne : La gravidanza della donna di Prato che ha avuto un Figlio con un minorenne è stata “cercata e voluta per tenere legato a sé quel ragazzino del quale era innamorata”. E il bambino è stato “usato come strumento di ricatto”. È quanto emerge dalle motivazioni del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare da parte dei giudici del Riesame.Continua a leggere

Piero Marrazzo - i giudici : “Ricatto all’ex governatore fu trattamento pervasivo e senza pietà” : Un trattatemento “pervasivo e senza pietà“. È quello che è stato riservato all’ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, nel filmato girato nell’abitazione della trans Natali. La definizione è dei giudici della nona sezione penale nelle motivazioni della sentenza con la quale il 28 novembre scorso hanno condannato quattro carabinieri coinvolti nella vicenda. I fatti risalgono al 2009: l’allora governatore fu vittima di ...

Luigi Di Maio e Giulia Sarti - fine oscena e sospetto bomba : 'Perché non l'ha espulsa. Ricatto grillino?' : La 'tentazione' di Luigi Di Maio e il brutto, bruttissimo sospetto su Giulia Sarti . Secondo il Giornale , il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe intenzione di 'graziare' la deputata grillina ...