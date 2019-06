Repubblica | pazza idea Hamisk per la Roma

ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019)lancia una clamorosadella. Il club di Pallotta infatti starebbe pensando all’ex capitano del Napoli Marek. I contratti on al Cina sono già stati avvitai e i giallorossi contano sulla volontà del calciatore di rientrare in Italia dopo le dichiarazioni di insoddisfazione per il calcio cinese. L’ha stuzzicato la fantasia di Trigoria, dove devono trovare un club disposto a prendere Pastore. Lo scambio risolverebbe due problemi e labeneficerebbe anche di un conguaglio a proprio favore, col Dalian che coprirebbe parte dello stipendio di Hamsik da 9 milioni all’anno Un affare piuttosto semplice da chiudere per lache ha però prima la necessità di fare uscire giocatori e matuare plusvalenze entro il 30 giugno L'articoloper lailNapolista.

