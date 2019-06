Rai Sport | Europei Under 21 3a Giornata | Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 22 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 22 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Rai Sport - Europei Under 21 2a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : Dopo la vittoria in rimonta all'esordio contro la Spagna, torna in campo l'Italia Under 21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A. La sfida alla Polonia, che non ha mai battuto l'Italia nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali Under 21, e che ha piegato 3-2 il Belgio nella gara inaugurale dell'Europeo 2019, nonostante la scarsa vena realizzativa...

Mondiali di Calcio Femminile - Italia vs Brasile | Diretta Rai 1 e Sky Sport : In pochi avrebbero scommesso che l’Italia si sarebbe presentata alla vigilia del match con il Brasile avendo il pass per gli Ottavi già in tasca. Ma la doppietta di Barbara Bonansea con l’Australia e i cinque gol rifilati alla Giamaica hanno stravolto il copione di un girone che ora vede le Azzurre in pole position, una posizione da difendere con le unghie stasera a Valenciennes (ore 21 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore") e Paganini ("Juve cerca altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

Rai Sport - Europei Under 21 1a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : Si ricomincia proprio da dove la corsa si era fermata. L'ultima volta che gli azzurrini aveavano giocato un match nella fase finale di un Europeo, infatti, era stato due ani fa, a Cracovia, in semifinale, contro la Spagna, avversaria del match d'esordio di Euro 2019, in programma domenica 16, alle 21.00, a Bologna. Due anni fa, in Polonia, non bastò il gol di Bernardeschi: troppo forti le furie rosse, trascinate da Saùl Niguez, il ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 16 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 16 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 15 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 15 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Mondiali di Calcio Femminile - Giamaica vs Italia | Diretta Rai 2 e Sky Sport : Battere la Giamaica per volare agli Ottavi. E’ questo l’obiettivo dell’Italia, che (ore 18 - Diretta su Rai 2 e Sky Sport Uno/Mondiali) allo stadio ‘Auguste Delaune’ di Reims affronterà le ‘Reggae Girlz’ in un match che nasconde tante insidie. Guai a sottovalutare un’avversaria che occupa solo il 53° posto del ranking FIFA e che al suo debutto assoluto al...

Sport in tv oggi (giovedì 13 febbRaio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, giovedì 13 giugno, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia con il torneo ATP 250 di Stoccarda, poi nel pomeriggio si palla al Giro del Delfinato, mentre saranno due le gare dei Mondiali di calcio femminile. Gran chiusura in serata con la Nations League di volley femminile e con la Diamond League di atletica ad Oslo. Segui il Rally di Sardegna in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Ecco le liste d’ingresso della prima tappa. Nuova formula - tutto su Rai Sport Web : È subito grande successo di partecipazione per la prima tappa del Campionato Italiano di Beach volley che andrà in scena da venerdì a domenica nello splendido scenario del Castello Sforzesco di Milano, primo appuntamento della Milano CRAI volley Week che proseguirà nel week end successivo con la quarta tappa della Nations League maschile. Oltre 350 iscritti, numero da record, per il primo appuntamento del circuito tricolore, un aumento del 66% ...

Mondiali Under 20 : oggi la semifinale Italia-UcRaina - in tv su Sky e Rai Sport : E' un vero e proprio appuntamento con la storia quello che attende la nazionale italiana Under 20 a Gdynia, dove oggi martedì 11 giugno affronterà i pari età dell'Ucraina nella semifinale dei Mondiali U20. In caso di vittoria gli azzurrini raggiungerebbero per la prima volta nella storia la finale iridata, un traguardo solo sfiorato due anni fa in Corea. La vincente di Italia-Ucraina affronterà in finale la vincente di Ecuador-Corea del Sud, in ...

Nel video qui sopra Cecilia Salvai, difensore della Nazionale e della Juventus durante la presentazione della Estate 2019 di Sky Sport