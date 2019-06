Quando un uomo di colore umiliò Hitler

lanotiziasportiva

(Di sabato 22 giugno 2019) Lo sport non è mai -quasi- solo mero sport. Non si tratta di un semplice gioco, perchè a volte, anche se più in passato che ai giorni nostri, entrano in scena anche dinamiche politiche e socio-culturali che proprio lo sport riesce a cambiare profondamente. Uno di questi casi, anzi, “il caso” per eccellenza, è quello di Jesse Owens.Berlino 36′1 agosto 1936: siamo a Berlino, dove stanno per iniziare i giochi olimpici, che dureranno sedici giorni. In realtà, quelle olimpiadi non si sarebbero dovute svolgere in Germania:furono assegnate, nel 1931, i tedeschi erano ancora una repubblica democratica, salvo poi passare al dominio dinel 1933, portando numerose nazioni (quasi la totalità a dire il vero) a proporre nuove mete, ma il CIO (comitato olimpico internazionale) usò il pugno di ferro: quelle olimpiadi si sarebbero dovute svolgere in Germania. Per ...

MarroneEmma : Quando le parole mi servono Non le trovo mai. restano incastrate nella gola. L’emozione é sempre troppo forte. Gra… - lex_sala : Quando la natura non è condizionata dall'uomo è libera di espandersi e prosperare. Anche in un luogo come l'area ro… - Corriere : Dalla tragedia di Vermicino sono passati 38 anni. Ma l'uomo che fu calato a testa in giù nel pozzo ancora non dimen… -