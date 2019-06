Programmi TV di stasera - domenica 23 giugno 2019. Su Rai 1 tornano i Seat Music Awards : Vanessa Incontrada e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: Seat Music Awards Again 2019 Dopo le prime due puntate, trasmesse il 5 e 6 giugno, torna in prima serata su Rai 1 il programma condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La terza serata raccoglierà i momenti più emozionanti delle prime due, oltre a tanti premiati inediti. Tra i protagonisti Laura Pausini e Biagio Antonacci, Ligabue, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, ...

Programmi TV di stasera - sabato 22 giugno 2019. Su Rai1 la Nazionale Under 21 sfida il Belgio : Gigi Di Biagio Rai1, ore 20.30: Under 21 Italia-Belgio Dentro o fuori. Tutto, o niente, in 90 minuti. Lo 0-1 subito contro la Polonia obbliga gli azzurrini a battere il Belgio e le scelte del Ct Di Biagio, soprattutto in attacco, sono obbligate: squalificato Zaniolo, inamovibile Federico Chiesa, spazio dal primo minuto per Moise Kean. La telecronaca del match sarà di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, con gli interventi a bordocampo di ...

Cosa fanno stasera in tv 21 giugno 2019 : film - Programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 21 giugno 2019? Ecco di seguito la nostra guida tv con i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 21 giugno 2019: guida tv Rai Su Rai 1 va in onda in mondovisione La Traviata di Giuseppe Verdi, in diretta dall’Arena di Verona (ANTICIPAZIONI). Rai 2 trasmette la partita Francia – Croazia ...

Programmi TV di stasera - 21 giugno : dal maestro Zeffirelli a La sai l'ultima : Per questo solstizio d'estate del 21 giugno il palinsesto televisivo offre diverse scelte per trascorrere la serata. La Rai propone La Traviata Su Raiuno si trasmette La Traviata di Giuseppe Verdi, in ricordo del grande regista fiorentino Franco Zeffirelli di cui la produzione dell'opera porta la firma. A presentare l'evento che inaugura L'Opera Festival 2019 dell'Arena di Verona ci sarà Antonella Clerici. Su Raidue una serata di calcio che ...

Programmi TV di stasera - venerdì 21 giugno 2019. Su Rai1 «La Traviata» a firma di Franco Zeffirelli : Franco Zeffirelli Rai1, ore 21.15: La Traviata In diretta in mondovisione su Rai1, va in onda La Traviata di Giuseppe Verdi, che inaugura l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena Di Verona, giunta alla sua 97esima edizione. La nuova produzione dell’opera porta la firma di Franco Zeffirelli per regia e scene. In ricordo del maestro fiorentino, a pochi giorni dalla scomparsa, la Rai rende disponibile il segnale free a tutte le emittenti del ...

Programmi TV di stasera - giovedì 20 giugno 2019. Su Canale5 la finale di «All Together Now» : Michelle Hunziker Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Salvazione: I Carabinieri stanno indagando sull’aggressione a una donna coinvolta nell’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita la figlia di Cecchini. Nel frattempo, Don Matteo accoglie in Canonica il piccolo Cosimo, figlio della vittima, a cui il ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 19 giugno 2019. Su Rai2 «Qualcosa di speciale» : Jennifer Aniston e Aaron Eckhart in Qualcosa di Speciale Rai1, ore 20.30: Nazionale U21- Campionati Europei Italia 2019 Italia – Polonia Dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro la Spagna, torna in campo l’Italia Under 21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A. La sfida alla Polonia, che non ha mai battuto l’Italia nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali Under 21, potrebbe già essere ...

Programmi TV di stasera - martedì 18 giugno 2019. Su Canale5 «La scuola più bella del mondo» : Rocco Papaleo e Christian De Sica in La scuola più bella del mondo Rai1, ore 20.35: Calcio – Campionato Mondiale Femminile Francia 2019: Italia vs Brasile Allo Stade du Hainaut di Valenciennes l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del ...

Programmi TV di stasera - lunedì 17 giugno 2019. Su Rai1 Diane Keaton in «Appuntamento al Parco» : Diane Keaton e Brendan Gleeson si danno Appuntamento al Parco Rai1, ore 21.25: Appuntamento al parco Film di Joel Hopkins del 2017, con Diane Keaton, Brendan Gleeson, Lesley Manville, James Norton, Jason Watkins. Prodotto in GB. Durata: 102 minuti. Trama: Emily Walters, una vedova americana, che vive in un elegante quartiere londinese, un giorno si imbatte in Donald Horner, un uomo selvaggio e scostante, che da 17 anni vive nel parco pubblico di ...

Programmi TV di stasera - domenica 16 giugno 2019. Su Canale5 seconda puntata di Lontano da Te : Lontano da Te Rai1, ore 20.35: Europei Under 21 – Italia vs Spagna In diretta da Bologna l’esordio degli azzurrini di Di Biagio agli Europei, che affrontano la Spagna. La telecronaca è di Luca De Capitani, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo Andrea Riscassi. Monica Matano e Simona Rolandi conducono lo studio per il pre e post partita. Rai2, ore 21.05: NCIS | ore 21.50: Elementary 16×12 L’ultimo ...

Programmi TV di stasera - sabato 15 giugno 2019. Rai1 ripropone Al Bano e Romina - Canale5 Ciao Darwin 7 : Al Bano e Romina Rai1, ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – Replica Lo show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Nel corso della serata evento i due ex coniugi, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, hanno cantato sia insieme che ...

Programmi TV di stasera - venerdì 14 giugno 2019. Su Canale 5 «La battaglia di Hacksaw Ridge» : Andrew Garfield in La battaglia di Hacksaw Ridge Rai1, ore 21.25: Ballata per Genova Una grande serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà, organizzata a Genova. Un evento per celebrare la grande bellezza e il fascino della città della lanterna, insieme alla straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi. Una conduzione speciale “a più voci”, e di elevato livello artistico, vedrà alternarsi sul ...

Programmi TV di stasera - giovedì 13 giugno 2019. Su Rai3 «Il diario di Anna» : Anne Frank Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 – Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’errore più bello: Sofia, una ragazza di sedici anni in fuga da Spoleto, si trova indagata per l’omicidio del suo tutore. Don Matteo decide di accoglierla in Canonica, ma scoprirà un’amara verità sul passato della ragazza. Nel frattempo in Caserma c’è fermento ...

