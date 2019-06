Prima fila Mercedes | in pole Hamilton “Ho tirato fuori il massimo dalla macchina”

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) Sara' Lewisa partirecasella in griglia del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale di F1. E' di 1.28.319 il tempo che ha permesso all'inglese di strappare l'ennesimaposition in carriera (86) sul circuito Paul Ricard, davanti al compagno di squadra Bottas che completa latutta. Nessun rivale perche domina in lungo e in largo, terza posizione per Charles Leclerc, molto piu' indietro invece l'altro ferrarista Sebastian Vettel che non riesce a fare meglio di un 7 posto, nonostante in Q2 fosse riuscito a piazzarsi in seconda posizione tra le due.Davanti a lui Verstappen (4 ), Norris (5 ) e Sainz (6 ).volta assoluta in Top 10 per l'italiano Giovinazzi, che partira' proprio in decima casella alle spalle di Ricciardo e Gasly. Queste le prime 10 posizioni in griglia:), Bottas (), ...

