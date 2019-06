Pogba sempre più innamorato | ecco chi è Maria Zulay Salaues

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Marco Gentile Paulstato un ragazzo riservato circa la sua vita privata ma da oltre un anno è uscito alla scoperto con la suache lo ha reso anche padre di un bambino Paullascerà sicuramente il Manchester United in questa sessione di mercato ma non sa ancora quale sarà la sua prossima destinazione. Il 26enne piace molto a diversi club con Real Madrid e Juventus in pole position per accaparrarsi il forte e completo centrocampista transalpino. Secondo i rumors Paul vorrebbe una nuova esperienza in un campionato mai testato prima come la Liga, ma vorrebbe anche tornare in Italia, in quella Juventus che l'ha fatto diventare grande e che è stata la sua casa per quattro anni. Le prossime settimane saranno decisive per vederlo o a Madrid o a Torino ma nel frattemposi gode le vacanze insieme alla compagnae al ...

DiMarzio : #Juventus, #Paratici: '#Sarri è sempre stata la nostra prima scelta' - GoalItalia : Pogba è più di un sogno: la Juventus ci prova e lancia la sfida al Real Madrid ???? [@romeoagresti] - forumJuventus : Sul fronte giocatori la Juve sta lavorando principalmente su Pogba. Chiesa è sempre nel mirino bianconero e nei pia… -