Pisa | scritte offensive sul muro della scuola contro maturanda e consigliera leghista

(Di sabato 22 giugno 2019) Gabriele Laganà La giovane di 18 anni presa di mira è unaa Montaione, in provincia di Firenze, edel liceo Marconi di San Miniato, nelno. Sul caso indagano i carabinieri "San Miniato non ti vuole" e "Razzista vergogna" sono le frasida mani ignote suldel liceo Marconi di San Miniato, nelno. Con ogni probabilità, gli intimidatori “pensieri” sono rivoltila 18enne Matilde Barberi,comunaleLega di Montaione, in provincia di Firenze, impegnata a sostenere l’esame di Maturità nell’istituto scolastico. La vicenda è stata resa nota dagli esponenti del partito di Matteo Salvini di Montaione e San Miniato. La studentessa e il preside hanno immediatamente presentato denuncia, con i carabinieri che sono al lavoro per risalire agli autori del gesto minaccioso. "Proprio nei giorni in cui ...

