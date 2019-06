Perché le tre strisce parallele dell' Adidas non hanno un carattere distintivo

Adidas e la "guerra" delle tre strisce : Perché potranno essere usate da altri : Una ditta belga le ha utilizzate per una sua linea di scarpe sportive. Per i giudici di Lussemburgo, l'elemento grafico non...

MacBook Pro - Apple richiama alcuni modelli Perché alcune batterie potrebbero prendere fuoco : Apple continua ad avere problemi con i MacBook: dopo i display con problemi di illuminazione e le tastiere con comportamenti anomali, adesso è il turno delle batterie che potrebbero surriscaldarsi e prendere fuoco. Cupertino ha richiamato alcuni MacBook Pro del 2015 dicendo che le loro batterie "potrebbero presentare rischi d'incendio", con un vero e proprio problema di sicurezza per gli utenti coinvolti. Apple afferma che il problema ...

Oro al record da 5 anni. Tutti i Perché di un rally che potrebbe durare : La Federal Reserve sembra aver dato la spinta decisiva all’oro, proiettandolo ai massimi da oltre 5 anni, a un soffio da 1.400 dollari l’oncia: uno slancio che ha permesso di superare forti resistenze tecniche e che secondo alcuni analisti potrebbe aver spianato la strada a un rally vigoroso e duraturo...

Silvia Toffanin - nell’anno del suo exploit professionale la conduttrice dice no a tre prime serate importanti : ecco Perché : “E se lo conducesse Silvia Toffanin?”, la domanda ai piani alti del Biscione è stata pronunciata diverse volte negli ultimi giorni durante le riunioni per i palinsesti della prossima stagione. Poi il dubbio amletico: “Accetterà o no?”. Non è un mistero che negli ultimi mesi i riflettori si sono accesi con decisione sulla conduttrice di Verissimo, tanto che, stando alle nostre fonti, alla signora del sabato pomeriggio ...

Ecco Perché Papa Ratzinger è stato costretto a dimettersi : Benedetto XVI ha subìto pressioni enormi“. A parlare è Luigi Negri, 75 anni, arcivescovo uscente di Ferrara, che in un’intervista concessa al giornale online Riminiduepuntozero (e ripresa da La Stampa) si lascia andare in un… L'articolo Ecco perché Papa Ratzinger è stato costretto a dimettersi proviene da Essere-Informati.it.

Formula 1 - ecco Perché il caso Vettel potrebbe chiudersi già oggi : I quattro commissari chiamati a giudicare sul ricorso della Ferrari ne stanno valutando in queste ore l’ammissibilità, tra oggi e domani la decisione La richiesta di revisione del caso Vettel presentata dalla Ferrari è già al vaglio dei commissari, che hanno ricevuto dalla FIA la documentazione presentata dal Cavallino. Photo4/LaPresse Ore di lavoro intenso per Emanuele Pirro, Gerd Ennser, Mathieu Remmerie e Mike Kaerne, chiamati a ...

Abbronzatura - cos’è e Perché alcuni si abbronzano - mentre altri fanno fatica o si scottano : Avete notato che ci abbronziamo in maniera diversa e che, di solito, le persone con la pelle più scura si abbronzano più facilmente, mentre quelle con la pelle più chiara tendono a scottarsi? Vediamo insieme cos'è l'Abbronzatura, cosa porta la nostra pelle a scurirsi o scottarsi e cosa provoca questa reazione.Continua a leggere

Treviso - padre tenta di dar fuoco alla figlia 15enne Perché vestiva “all’occidentale” : Ha cosparso il corpo della figlia di benzina e ha tentato di darle fuoco perché aveva assunto un abbigliamento troppo occidentale. A salvare la vita alla ragazzina, una 15enne di Arcade (Treviso) è stato solo il fatto che l’accendino del padre, di origini marocchine e residente da anni in Italia, si è inceppato. L’uomo è stato arrestato per maltrat...

Treviso - padre di origini marocchine tenta di dare fuoco alla figlia 15enne Perché vestiva all’occidentale : Ha cosparso il corpo della figlia di benzina e ha tentato di darle fuoco perché non tollerava che si vestisse all’occidentale. A salvare la vita alla ragazzina 15enne di Arcade (Treviso) è stato il fatto che l’accendino del padre, di origini marocchine e residente da anni in Italia, si è inceppato. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti dopo che la madre della giovane si è rivolta ai servizi sociali denunciando l’episodio. Madre e figlia si ...