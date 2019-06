Penso alla frigida e rancorosa tifoseria di Napoli e invidio l’entusiasmo di Milano

James Rodriguez : “A Napoli con Ancelotti? Per adesso Penso alla Copa America” : L’edizione online del Corriere dello Sport riporta le parole di James Rodriguez da San Paolo dopo la partita della Colombia contro il Qatar “Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America“. Il calciatore del Real Madrid non si espone prima che l’affare tra i club venga chiuso, del resto quello che aveva da dire lo ha già detto ad ...

James Rodriguez : “Non so ancora niente del mio futuro. Penso alla Nazionale” : James Rodriguez, il sogno nel cassetto del Napoli, che tenta in tutti i modi di strapparlo al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria della sua Colombia contro l’Argentina in coppa America, in cui si è reso protagonista di un mirabile gesto tecnico ai danni di Messi. Hai tempo per pensare al Real Madrid? “No, davvero non so ancora niente ” alla domanda sul suo futuro e se tornerà a ...

Boxe – Verso Scardina vs Goddi - le sensazioni dell’allenatore Dino Spencer : “dalla preparazione di Daniele alla stima per l’avversario - ecco cosa Penso” : Tutto pronto per lo spettacolo di venerdì 28 giugno sul ring del Palalido-Allianz Cloud di Milano: le sensazioni di Dino Spencer Venerdì 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano, i pesi supermedi Daniele Scardina (16-0 con 14 vittorie per KO) e Alessandro Goddi (35-4 e 1 pari) si affronteranno sulla distanza delle 10 riprese per il titolo internazionale IBF detenuto da Scardina che lo ha vinto lo scorso 8 marzo al Superstudio Più di ...

Mondiali di calcio femminile – L’Italia trionfa all’esordio - Bertolini a 360° : “dal successo alla riduzione del campo e del tempo per le donne - ecco cosa Penso” : Le parole di Milena Bertolini dopo il successo dell’Italia contro l’Australia all’esordio ai Mondiali di calcio femminile 2019 “Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazze. E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto forte e abbiamo avuto momenti di difficoltà e sofferenza per il suo valore assoluto. Sono state brave le ragazze a restare agganciate nei momenti difficili e la ...

Moggi ironico : “Sarri alla Juventus? Penso stia preparando vestiti nuovi per la panchina bianconera…” : Luciano Moggi su chi sarà il nuovo tecnico della Juve Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Ancelotti ottimo allenatore, è stato l’ombrello per non aver trattenuto Sarri al Napoli. Juve? Credo che ci sia la voglia di prendere Guardiola, di sentire se la Champions è possibile per il Manchester City. Ma la certezza di dover approdare in uno di questi due: Sarri o Guardiola. Pochettino più ...

Chelsea - Sarri : “Futuro? Penso solo alla finale - poi parlerò con la società” : “Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto parlerò con il Chelsea, ma questo non è il momento per parlare. Adesso dobbiamo pensare solo alla finale”. Lo ha detto il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League con l’Arsenal. “La nostra sensazione è che meritiamo di vincere, e vogliamo vincere – ha ...

Milly Carlucci su Ballando con le stelle : “Non Penso agli ascolti” : Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “Io e la mia squadra non pensiamo agli ascolti” E’ andata in onda ieri sera l’ottava puntata di Ballando con le stelle 14, che ha visto Milly Carlucci sfidare eccezionalmente Paolo Bonolis, essendo andata in onda di venerdì. E la sfida degli ascolti ha visto un testa a testa tra l’ultima puntata di Ciao Darwin 8 e la prima semifinale di Ballando con le stelle. Oggi, in attesa ...

Sarri : “Penso solo alla finale - voglio rimanere in Premier col Chelsea” : Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Europa League che si giocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico toscano ha risposto tra le altre cose alle voci sul suo futuro che lo vedrebbero il pole per la prossima panchina della Juventus. Un tema molto caldo che ha scatenato la fantasia del mercato sulla possibilità che sia proprio Sarri il successore di Allegri «Penso solo ...

Festiva di Cannes 2019 - Alain Delon premiato : “Penso a questo come alla fine della mia carriera” : “Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”. È un Alain Delon in lacrime quello che scende dal palco di Cannes dopo aver ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. Uno scatolino di plastica con dentro un rametto dorato che Alain osserva con malcelato distacco e una punta di malinconia. Dopo i convenevoli di rito glielo porge la figlia Anouchka, nata dalla relazione in tarda età con la top model olandese Rosalie van ...

Giro d’Italia – Miguel Angel Lopez ottimista alla vigilia della grande partenza : “non Penso che andrà male” : Miguel Angel Lopez ottimista e fiducioso alla vigilia della grande partenza del Giro d’Italia 2019: le parole del ciclista dell’Astana in conferenza stampa Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, ...

Lippi : 'Conte? Penso che andrà alla Roma' : Davide Lippi , figlio di Marcello e noto procuratore, commenta così, a Sky Sport , i rumors di mercato che danno Conte vicino alla Roma : 'Conte? Io Penso che alla fine possa andare alla Roma. È una sensazione, non una notizia. Ma ci sarà un buon movimento a livello di ...

Torino - Cairo stoppa Petrachi : “ha un altro anno di contratto. Se porta Conte alla Roma? Ecco cosa Penso” : Il presidente del Torino ha parlato del futuro di Petrachi, che secondo indiscrezioni sarebbe vicino al trasferimento alla Roma Il Torino si gode la zona Europa, un risultato pazzesco giunto dopo la vittoria interna sul Milan, annichilito 2-0 con i gol di Belotti e Berenguer. La formazione granata non ha lasciato scampo ai rossoneri, agguantandoli in classifica e sognando adesso addirittura un posto in Champions League. LaPresse/Valerio ...