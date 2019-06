Pallanuoto | Super Final World League Belgrado 2019 | Croazia e Serbia si contenderanno il

Pallanuoto - Super Final World League Belgrado 2019 : l’Australia passa ai rigori - avanti Serbia - Croazia e Spagna : Tempo di quarti di Finale per la Super Final della World League di Pallanuoto: a Belgrado tre sfide, come ampiamente prevedibile, si rivelano delle passeggiate per le Nazionali europee, mentre la sorpresa di giornata la firma l’Australia, che elimina ai rigori l’Ungheria per 16-15 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari. Nelle altre tre sfide altrettanti facili successi per la Serbia padrona di casa, vittoriosa per 19-5 sul Canada, per ...

Pallanuoto - Super Final World League Belgrado 2019 : Serbia e Spagna chiudono in testa i rispettivi gironi : Terza giornata di gare della Super Final della World League di Pallanuoto: a Belgrado si è conclusa la fase a gironi del torneo che assegnerà il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Spagna vince il Girone A e si regala un comodissimo quarto di Finale contro il debole Kazakistan, mentre i padroni di casa della Serbia incroceranno il Canada di Pino Porzio. L’Ungheria sfiderà l’Australia e la Croazia troverà il Giappone: si ...

Pallanuoto - Super Final World League Belgrado 2019 : il Canada di Pino Porzio sorprende l’Ungheria : Prima giornata di gare della Super Final della World League di Pallanuoto: a Belgrado la sorpresa di giornata la firma il Canada di Pino Porzio, che Supera per 10-9 l’Ungheria, giunta in Serbia in formazione ampiamente rimaneggiata. Nello stesso raggruppamento la Spagna, ora maggiore favorita, liquida il Giappone per 18-10. Nel Girone B invece passeggia la Croazia, che vince 20-4 contro il Kazakistan, mentre nell’ultimo match la ...

Pallanuoto - Superfinal World League Belgrado 2019 : in otto alla ricerca del primo pass olimpico. Favorite le compagini europee : Senza sussulti patriottici per l’Italia, andrà in scena a Belgrado la Super Final della World League di Pallanuoto: la formula è la medesima vista qualche settimana fa per le donne, ovvero con un pass olimpico a disposizione per la vincitrice. Le otto partecipanti, tre provenienti dall’Europa Cup, quattro dall’Intercontinental Cup, oltre alla Serbia, sono divise in due gironi. Si preannuncia comunque una World League molto ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-USA vale il primo pass per Tokyo 2020 : Il Setterosa ha la possibilità di volare a Tokyo: in palio, questa sera alle ore 20.15, nella Finale della World League di Pallanuoto femminile, il primo pass olimpico. Di fronte però l’Italia avrà una montagna da scalare, ovvero gli USA. Si affrontano le due squadre che hanno fatto percorso netto sia nella fase a gironi, sia, ovviamente in quella ad eliminazione diretta. L’Italia non ha mai vinto la World League, perdendo per tre ...

LIVE Italia-Russia Pallanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : 8-5. Super Gorlero tiene a distanza le russe a fine terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’59” Controfuga e Simanovich ci punisce. Italia-Russia 8-7. 6’12” Traversa di Garibotti, Italia anche sfortunata. 6’40” Bella parata su tiro dai 5 metri di Gorlero. 7’09” Fuori la conclusione azzurra. 7’32 Espulsa Tabani, Simanovich segna in Superiorità. Italia-Russia 8-6. 8’00” Primo possesso russo. INIZIO ULTIMO ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-Canada 14-10. Sei gol per Bianconi - quattro per Garibotti : domani semifinale con la Russia : Il Setterosa soffre per metà partita complicandosi la vita in una gara che sembrava essersi messa in discesa, poi nel terzo quarto mette la freccia e Supera il Canada, alla fine battuto per 14-10 nei quarti di Finale della Super Final della World League di Pallanuoto femminile. domani l’Italia sfiderà la Russia, che oggi ha battuto 9-8 l’Australia, per un posto nella Finalissima di domenica. Nel primo quarto l’Italia sciupa ...

Pallanuoto - Super Final World League 2019 : il Setterosa sfida il Canada nei quarti - azzurre nettamente favorite : quarti di Finale per le Super Final di World League di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Budapest. Alla Duna Arena si inizia a far sul serio con le sfide ad eliminazione diretta. In acqua ovviamente anche il Setterosa che ha dato spettacolo nel Girone A, dominandolo, con tre vittorie in altrettante partite. Le azzurre oggi, alle 16.45 se la vedranno con il Canada, l’avversario sulla carta più alla portata di tutto il ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : una super AN Brescia esce sconfitta ai quarti con l’Olympiacos : Niente da fare, un match equilibratissimo, molto fisico, pieno di errori, nel quale sono venuto fuori i più esperti. L’Olympiacos resta in corsa per confermare il proprio titolo della Champions League di Pallanuoto maschile: ad Hannover, dove si stanno svolgendo le Final Eight della massima competizione europea, i greci battono per 8-7 l’AN Brescia, volando in semifinale. Nel penultimo atto gli ellenici sfideranno la Pro Recco nel ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Cina-Italia 7-10. Sei gol per Bianconi - Gorlero para un altro rigore : Nella Superflua gara contro la Cina che ha chiuso la prima fase della Super Final di World League l’Italia di Fabio Conti (oggi in panchina c’è Paolo Zizza) vince per 10-7 e resta a punteggio pieno, guardando con fiducia alla fase ad eliminazione diretta, che culminerà domenica nell’assegnazione del titolo e del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Domani alle ore 18.30 nei quarti di Finale il Setterosa sfiderà il Canada. Nel ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Cina-Italia - testacoda ininfluente nel Girone A : Dopo aver battuto Australia ed Olanda, centrando il primato nel Girone A, l’Italia si appresta a sfidare la Cina nel più classico dei testacoda nella Super Finale della World League di Pallanuoto femminile: le azzurre, che devono soltanto sapere chi tra Ungheria e Canada incontrerà ai quarti, potranno fare un po’ di turnover con le orientali. La Cina sulla carta è la più debole tra le tre avversarie del Girone per le azzurre, inoltre ...

Pallanuoto - Super Final World League 2019. Fabio Conti : “Abbiamo riscattato Torino. L’Olanda una delle più forti - buon test per i Mondiali” : Non può che essere entusiasta il ct della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti dopo la seconda vittoria in due partite per il suo Setterosa nelle fasi Finali della World League 2019 in quel di Budapest. Dopo l’Australia le azzurre si impongono anche sull’Olanda, campionessa d’Europa in carica e spesso bestia nera dell’Italia. 8-7 il risultato al termine di un match entusiasmante. Queste le parole di ...

Pallanuoto - Super Final World League 2019 : il Setterosa supera anche l’Olanda! 8-7 per le azzurre guidate da Queirolo e Garibotti : Due su due per la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile alle Super Final di World League 2019 in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Le azzurre riescono a battere la bestia nera dell’Olanda nell’incontro valido per il Girone A al termine di un match davvero equilibrato chiusosi con il risultato di 8-7. La banda guidata da Fabio Conti si dimostra in netta crescita e vola in testa al raggruppamento: ...