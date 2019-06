Pallanuoto | 4 Nazioni Potsdam 2019 | Italia-Germania 12-10 Il Settebello vince il torneo

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Ilconquista la vittoria finale al 4diamichevole di: l’batte laper 12-10, dopo aver a lungo dominato l’incontro, dato che gli azzurri erano avanti per 9-3 a metà gara. Mattatore della serata Luongo, autore di un poker, mentre tra i teutonici il top scorer è Gielen con una tripletta. Vanno sottolineati anche il nuovo turno di riposo concesso a Del Lungo, fuori contro la Grecia mercoledì ed in vasca con il Montenegro, ed il ritorno di Figlioli, tenuto a riposo in vista con i balcanici. Nell’altra sfida di giornata proprio i montenegrini battono la Grecia con un netto 11-7.già degli azzurri per gli scontri diretti. TABELLINO10-12: Thom, Reibel 2, Van der Bosch 1, Reak 2, Schutze, Jungling, Zech 1, Schulz 1, Gielen 3, Korbel, Restovic, Eidner, Gotz. All. Stamm.: ...

zazoomblog : Pallanuoto 4 Nazioni Potsdam 2019: Italia-Montenegro 8-5. Il Settebello surclassa i balcanici rilassandosi solo nel… - zazoomnews : Pallanuoto 4 Nazioni Potsdam 2019: Italia-Montenegro 8-5. Il Settebello surclassa i balcanici rilassandosi solo nel… -