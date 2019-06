Palestina | piano di pace Usa da 50 miliardi Ma incassa già i primi no

Israele - La Stampa : “Pronto piano di pace con Palestina firmato Usa”. 30 miliardi per infrastrutture in cambio delle colonie : Trenta miliardi di dollari per costruire la pace tra Israele e Palestina, il 20% finanziati dagli Stati Uniti, il 10% dall’Unione europea e il 70% dai paesi del Golfo in percentuali basate sulle loro produzioni di petrolio. Secondo quanto riporta La Stampa, che dice di essere entrata in possesso di una bozza del piano di pace pensato dal genero e consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, gli americani hanno intenzione di portare sul ...