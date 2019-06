Ospina lascia il ritiro della Colombia per assistere il padre

forzazzurri

(Di sabato 22 giugno 2019)ilsua nazionale per stare vicino alSecondo Tigo Sports, Davidnon giocherà la prossima partita di Copa America che si sta svolgendo in Brasile. Il portiereno, a causa di problemi di salute del, ha dovutore la sua nazionale per fare rientro a Medellin. Il calciatore dovrebbe quindi saltare la prossima partita contro il Paraguay. Potrebbe interessarti: CdS- Manolas: “Vado solo al Napoli!” Il Mattino – Napoli, ritorno di fiamma per Zapata: De Laurentiis pronto alla maxi offerta Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” L'articoloilperilproviene da ForzAzzurri.net.

