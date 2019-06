Oro e petrolio | rialzi da record grazie a Fed e tensioni Usa-Iran

Petrolio congelato - la Basilicata ha l'Oro sotto i piedi e non lo prende. Il capolavOro di Di Maio e Toninelli : È un'economia con le ganasce quella italiana, appesantita da una burocrazia farraginosa che funge da vincolo all'iniziativa imprenditoriale, da un adiposo insieme di regole che rallenta il passo allo sviluppo nonché da una diffusa sottocultura che considera il progresso una minaccia non solo per l'a