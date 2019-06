Oltre 400 imprese di riuniscono a Mondello

Palermo : Oltre 400 piante di marijuana in casa - un arresto : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Una serra indoor di 412 piante di marijuana è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Partanna Mondello, a Palermo. Nell'abitazione su due piani di Salvatore De Rosalia, 42 anni, i militari hanno trovato piante alte circa 120 centimetri e già in stato di essic

Mosca - pugno duro su marcia per libertà stampa. Oltre 400 fermi - anche Navalny passerà notte in commissariato : Il blogger di opposizione russa Aleksey Navalny passerà la notte in commissariato. Ma non sarà il solo. Sono ben Oltre 400 i fermati durante l'odierna marcia a sostegno del reporter di Medusa Ivan Golunov e contro la fabbricazione di casi criminali su giornalisti scomodi, secondo OVD-Info. E ci sono molti giornalisti tra i detenuti, che vestivano la maglia con quello slogan che è diventato ormai l'inno di questa strana vicenda: "Io/noi siamo ...

Ex Ilva - ArcelorMittal mette 1.400 operai dell’acciaieria di Taranto in cassa integrazione per Oltre 4 mesi : Cala la richiesta del mercato, cala il numero di operai. ArcelorMittal ha deciso di spedire 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto in cassa integrazione per 13 settimane. A nemmeno un anno dalla firma dell’intesa sindacale davanti al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, i nuovi padroni dell’ex Ilva tornano sui loro passi. La causa – spiega l’azienda – è dovuta alle “critiche ...

Amianto presente in Oltre 2.400 scuole. Osservatorio : “350mila alunni coinvolti”. Per le bonifiche servono 240 milioni : Sono più di 2.400 le scuole italiane a rischio Amianto. A diffondere il dato è l’Osservatorio nazionale Amianto (Ona) che nel corso del convegno organizzato con il Coni “Sport e Scuola, Ambiente e Sicurezza: Via L’Amianto!” è tornato a far suonare il campanello d’allarme parlando di un bacino di 350.000 alunni e 50.000 docenti coinvolti. Per bonificare tutti gli edifici, secondo le stime dell’Ona, servirebbero 240 milioni di euro. “L’ultimo dato ...

Festa - Sole24Ore : “Voci di un’offerta di 400 milioni ma la valutazione di De Laurentiis sarebbe Oltre i 700? : Carlo Festa, il giornalista del Sole24Ore è intervenuto a Crc per parlare della possibilità, dopo le rivelazioni di Radio Marte, che De Laurentiis possa vendere il Napoli “Questo il dubbio sorto nei giorni scorsi a seguito della notizia lanciata da Radio Marte di un contatto tra il presidentee la banca d’affari Lazard. In realtà, secondo Il Sole 24 Ore, Lazard non avrebbe un mandato formale per cedere il Napoli, ma si starebbe ...

Progetto Ryder Cup 2022 : Oltre 4000 persone al secondo evento della Road to Rome : “Golf in piazza”: a Parma show e festa bambini. In Piazza Garibaldi oltre 4.000 persone per il secondo evento 2019 della Road to Rome 2022. Entusiasmo, sorrisi e divertimento Festa dello sport anche per tantissimi bambini a Parma che, con “Golf in Piazza”, secondo evento 2019 della Road to Rome 2022, ha trasformato Piazza Giuseppe Garibaldi, fulcro centrale della città, in un green. Alla presenza di Gian Paolo Montali, Direttore ...

Ascolti TV | Social Auditel 20 maggio 2019 : GF 16 è ovunque nei Trend Topic - la D’Urso conferma lo stradominio del lunedì con Oltre 400.000 Tweet : Social Auditel 20 maggio 2019: GF 16 doppia gli argomenti su Twitter e diventa tendenza mondiale. Continua a non esserci storia nel lunedì sera televisivo, almeno nell’ambito Social. Il GF 16 diventa tendenza mondiale abbinando numerosi hashtag e argomenti nel Twitter Trends Italiano. L’hashtag ...

Gaza : Oltre 400 razzi - raid di Israele. Vittime e feriti - : Dalla Striscia pioggia di razzi, lo stato ebraico ha risposto con raid in cui hanno perso la vita 7 palestinesi, tra cui una bimba di 14 mesi e una donna 37enne incinta . Ma Israele nega reponsabilità:...

Mathieu Van der Poel - i dati dell’Amstel : Oltre 47 minuti in soglia e 1400 watt in volata : Qualche giorno dopo l’emozionante e sorprendente finale dell’Amstel Gold Race si torna a parlare della prestazione super del vincitore Mathieu Van der Poel. Il campione d’Olanda ha infatti condiviso i dati della sua prova su Strava, l’app usata da milioni di ciclisti di tutto il mondo e di tutti i livelli per tracciare i propri allenamenti. Da questi numeri emerge in maniera ancora più chiara quanto sia stata dirompente la prova del corridore ...