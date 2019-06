optimaitalia

(Di sabato 22 giugno 2019) Ci sono sviluppi interessanti che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda device già popolari in, come20,20 Pro e20 Lite. Dopo aver analizzato più da vicino la questione inerente la loro uscita ined il prezzo applicato da alcuni rivenditori con un articolo specifico, oggi 22 giugno occorre rivolgere lo sguardo al loro sviluppo software. Le informazioni raccolte, in parte scontate, potrebbero fare la differenza per chi è propenso all'acquisto dei nuovi modelli. Secondo quanto riportato dai colleghi di AndroidWorld, infatti, i vari20,20 Pro e20 Lite sono destinati a ricevere l'con Android Q e tanto attesa interfaccia10. Nel caso dei primi due smartphone, la loro scheda tecnica in teoria non ha mai messo in discussione una scelta del genere, è altrettanto vero che il ban Google ...

GioPao9 : Ogni #Honor20 avrà il proprio aggiornamento con EMUI 10: prime conferme in Italia - OptiMagazine : Ogni Honor 20 avrà il proprio aggiornamento con EMUI 10: prime conferme in Italia - frankponch72 : @Brancaleone72 @cornosauro Fantastico, potevi guidare ogni tipo di mezzo d'aria, d'acqua o di terra, e scegliere tr… -