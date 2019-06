agi

(Di sabato 22 giugno 2019) È stata spostata a questa mattina l'suldiBassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese,probabilmente per annegamento mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parcodi Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in cooperazione sono dieci tra cui la madre 37enne del bimbo, il bagnino 18enne che lo ha soccorso per primo, i responsabili a vario livello della sicurezza della struttura e del servizio di salvataggio e, infine, il direttore generale del parco e il direttore operativo. Nel video sequestrato e analizzato dagli inquirenti emerge chiaramente come la madre abbia lasciato il piccolo da solo vicino a uno scivolo. In quei momenti,potrebbe essere stato attirato dalla baby dance appena ...

Agenzia_Italia : Oggi l'autopsia sul corpo di #Edoardo, morto nella piscina di #Mirabilandia - aloia_marisa : Oggi relazionerò con l’autopsia psicologica attraverso la PdS - StampaAosta : Oggi l’autopsia sul cadavere trovato in uno scantinato delle case Giachetti ad Aosta -