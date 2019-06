Nuovi sbarchi in Sicilia | fermati altri presunti scafisti 

Migranti - Nuovi sbarchi a Lampedusa e in Calabria : Proprio come si prevedeva la bella stagione sta portando con sé nuovi sbarchi quotidiani. Oltre ai 170 Migranti arrivati nel corso del weekend, oggi ci sono stati altri arrivi, in particolare a Lampedusa e in Calabria.A Lampedusa questa mattina all'alba c'è stato un mini-sbarco di cinque persone che sono arrivate a bordo di un barchino al porto e da lì sono poi state portata al centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola. Più tardi ...

Migranti - 54 Nuovi sbarchi in Sardegna. Persone arrivate dall’Algeria su barchini : Mentre Matteo Salvini continua il suo braccio di ferro con le ong impegnate a salvare i Migranti sulla rotta tra la Libia e la Sicilia e con gli altri Paesi membri dell’Unione europea, nella mattinata di mercoledì sono sbarcate 54 Persone a Teulada e a Porto Pino, nel Sulcis. “Abbiamo chiuso i porti in Italia e voglio chiuderli anche in Europa”, ha detto proprio in mattinata il vicepremier leghista parlando in piazza da ...

Gli sbarchi di cui "non parla nessuno" : decine di Nuovi arrivi in Sardegna nella notte : Quella tra Algeria e sud Sardegna è una rotta battuta non certo da oggi. Il tratto di mare viene percorso con piccole...

Migranti - Nuovi sbarchi nel sud della Sardegna : Tra ieri pomeriggio e stamani 15 Migranti, di nazionalità algerina, sono sbarcati a Porto Pino, in comune di Sant'Anna...