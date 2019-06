Nuoro | uomo di 50 anni si toglie la vita in ospedale perché ricattato con foto hard

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Un artigiano di 50si è tolto laa seguito di un tentativo di ricatto con. È successo a, in Sardegna, nel reparto di Psichiatria dell’San Francesco. L’aveva già tentato il gesto e per questo era stato ricoverato nel reparto. La Procura diha aperto un’inchiesta. Per ora gli inquirenti mantengono stretto riserbo sulle indagini. Su Facebook, prima di morire, il cinquantenne ha denunciato un episodio di revenge porn ai suoi d: “Arriveranno non so a quanti di voi delle mieprese da una videochiamata, ma non intendo cedere a nessun ricatto. Qualcuno ha approfittato del presunto mio momento di debolezza, mi vogliono ammazzare. Però questo lo dico a chi mi vuole bene che intendo lasciarmi tutto alle spalle, sto provando con tutte le mie forze a risollevarmi e non sarà certo una putt*** a cambiare i miei programmi. ...

