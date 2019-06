Nord Italia flagellato dal maltempo | danni ingenti | numerosi feriti e un morto | il

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Due esondazioni del fiume Seveso a Milano avvenute nel giro di poche ore, in seguito alle forti piogge, un uomo di 65 anni trovatonel Torinese, nel Comune di Villarfocchiardo, e allarme frana in Valtellina, con 150 persone evacuate, e in A5 con 18 km dell’autostrada chiusi. Ancora al, questa volta in Emilia, un nubifragio con grossi chicchi di grandine ha interessato Modena e in parte Bologna, provocando in qualche casoalle auto, il tutto con venti fortissimi che hanno toccato i 111 chilometri orari. E’ il bilancio delnel, dopo le forti piogge e le grandinate delle ultime ore. Un violento nubifragio si e’ abbattuto, intorno alle 9, sulla città di Milano e sull’hinterland metropolitano e, alle porte della città, non distante dal carcere di Bollate, una donna e’ rimasta intrappolata con la sua auto all’interno di ...

