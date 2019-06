“Non avere paura del futuro” Segui la diretta del Foglio Tech Festival

ilfoglio

(Di sabato 22 giugno 2019) Inda Venezia il secondosulla tecnologia e l’innovazione organizzato daldal titolodel. L'evento si svolge presso la Scuola Grande della Misericordia, luogo simbolo di una città che per secoli ha innovato e cambiato il mondo. Una giornata unica, un

matteosalvinimi : #Salvini: all’Europa chiediamo di poterci far abbassare le tasse per avere un’Italia che non si accontenti di cresc… - chetempochefa : “Bisogna che tutti i giovani si impegnino, perché il futuro sono loro. Non siamo più noi ad avere in mano il loro f… - Confindustria : Avere infrastrutture moderne non è una questione dei costruttori o una moda degli industriali. Rappresenta un'idea… -