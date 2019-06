Nigeriana tenta di strangolare ragazza senza motivo | subito libera

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Federico Garau Paura per una giovane di Firenze, assalita da una extracomunitaria chedi strozzarlaalcuna ragione. A salvare laun'amica che si trovava con lei, e che evita il peggio. Latornaa piede libero Tanta paura per unadi Firenze, aggreditaalcuna ragione da una donna di nazionalità, arrivata a stringerle con forza le mani intorno alla gola. A raccontare la terribile vicenda sulle pagine de “La Nazione” la stessa vittima della violenza, ancora sotto choc dopo l'accaduto. Il fatto risale alla sera scorsa, quando lei ed una sua amica si erano recate ai Giardini della Fortezza per scambiare qualche parola prima di rincasare per cena. “Se non ci fosse stata la mia amica, lì con me, non so come sarebbe andata a finire. Non ci voglio nemmeno pensare. Quella donna era fuori controllo, poteva strangolarmi”, ...

lucvit69 : RT @CesareSacchetti: A Firenze, una ragazza ha rischiato di essere strangolata da una nigeriana che l'ha aggredita senza motivo. Il giorno… - ClaudioZavatti1 : RT @CesareSacchetti: A Firenze, una ragazza ha rischiato di essere strangolata da una nigeriana che l'ha aggredita senza motivo. Il giorno… - Dio_lo_vuole : RT @ImolaOggi: Neanche per tentato omicidio si va piu' in galera. Firenze: nigeriana tenta di strangolare una ragazza senza motivo. Il gior… -