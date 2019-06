Nel Tirreno c’è un’isola incontaminata scolpita dalla natura | alla scoperta di Palmarola

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Nel Mar, circa 10 km ad ovest di Ponza, si trova una meravigliosa isola che ha tratto il suo nome dalle numerose palme nane, unica palma originaria dell’Europa, che vi crescono: è, in antichità nota come Palmaria. La, la più piccola delle sei Isole Ponziane, arcipelago in provincia di Latina, è selvaggia ed inospitale, ma crea un paesaggio mozzafiato. Le sue coste, davvero meravigliose, nei giorni scorsi sono state teatro della morte di due capodogli, madre e figlio, rimasti impigliati in una rete da pesca. Quasi del tutto priva di costruzioni umane,di scogliere e spiagge bianchissime, che nulla hanno da invidiarePolinesia, grotte e anfratti e le sue acque sono tra le più belle del Lazio, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Inoltre, sull’isola c’è la cosiddetta ...

